Der Experte für erneuerbare Energien hat erfolgreich bewiesen, dass er neue Technologien zu einem lukrativen Geschäft machen kann.

Plexigrid ist ein Unternehmen für Netztechnik, das innovative Ideen für KI-unterstützte digitale Zwillinge in Echtzeit und flexiblen Einsatz für Stromverteilungsnetze entwickelt. Heute hat es die Ernennung von Peter Tornberg zum Chief Operating Officer (COO) bekannt gegeben.

From left to right: Alberto Méndez Rebollo, CEO of Plexigrid; Linda-Maria Wadman, CCO of Plexigrid; Peter Tornberg, COO of Plexigrid.

Tornberg ist im Energiesektor als einer der führenden europäischen Experten für Wachstum bekannt. Er hat wiederholt erfolgreich aufkommende Technologien in ein globales Geschäft verwandelt:

Als Chief Commercial and Development Officer von OX2 trat er dem Unternehmen bei, als nur einige Dutzend Mitarbeiter dort beschäftigt waren. Er machte das Unternehmen zu einem der führenden Entwickler von erneuerbaren Energien in Europa. Nach einem Milliarden-schweren IPO wurde OX2 2024 von EQT übernommen.

Als Chief Business Development Officer von Vattenfall transformierte er die Windsparte von einem unbedeutenden kleinen Bereich in die zweitgrößte Division des Konzerns, die zur Cash Cow wurde. So wuchs Vattenfall zu einem bedeutenden globalen Akteur im Offshore-Wind-Geschäft heran.

Bei Plexigrid wird Tornberg die nächste Wachstumsphase des Unternehmens leiten. Er wird die Produkte, Partnerschaften, den Vertrieb sowie die Operationen optimieren, um die wachsende Nachfrage von Betreibern von Verteilersystemen zu befriedigen.

Alberto Méndez, CEO, sagte: "Peter hat seine Fähigkeiten erfolgreich unter Beweis gestellt, visionäre Ideen in industrielle Energieanwendungen zu transformieren. Unter seiner Führung ist Plexigrid bereit, global zu expandieren und die Verteilung von Strom neu zu definieren."

Peter Tornberg, COO, sagte: "Nach zwei Jahrzehnten Wachstum bei Versorgern und erneuerbaren Energien ist die nächste große Herausforderung ein Netz für die kommende Ära. Dieser Engpass steht der Energiewende momentan im Weg. Die Folge sind Drosselung, verzögerte Verbindungen, Energiestaus, Instabilität und Blackouts alles Anzeichen für die Lücke zwischen den derzeitigen Netzen und den Anforderungen für den Wandel. Diejenigen, die über eine Vision und die technischen Kapazitäten verfügen, um diese Lücke zu schließen, werden das nächste Kapitel in der Geschichte der Elektrizität schreiben. Plexigrid ist mit seiner einzigartigen Plattform für Netzintelligenz und Flexibilität gut aufgestellt, genau dies zu erreichen. Ich fühle mich geehrt, genau zu diesem Zeitpunkt für das Unternehmen tätig zu werden, und dabei zu helfen, Plexigrid zum führenden Netztechnologieanbieter unserer Zeit zu machen."

Über Plexigrid:

Plexigrid erfindet die Verteilung von Elektrizität mit einem KI-unterstützten digitalen Zwilling neu, was die Effizienz des Netzes verdoppelt, die Flexibilität erhöht und die Energiewende beschleunigt.

