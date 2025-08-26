Können Anleger die Aktien deutscher Autobauer (wieder) anfassen, noch dazu die des gebeutelten Sportwagen-Herstellers Porsche? Die deutsche Autoindustrie befindet sich in einer tiefen Krise: Durch das im europäischen Green Deal verordnete Verbrennerverbot sind die Autokonzerne gezwungen quasi zwei Auto-Unternehmen, E-Autos und Verbrenner, in einem zu betreiben, was zwangsläufig die Marge belastet. Hinzu kommen steigende Rohstoffpreise und US-Zölle. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
