Die europäischen Aktienmärkte sind am Dienstag mit deutlichen Verlusten gestartet. Der Leitindex CAC 40 brach zeitweise sogar um mehr als zwei Prozent ein.Besonders französische Werte stehen unter Druck, nachdem die drei größten Oppositionsparteien angekündigt hatten, eine für den 8. September geplante Vertrauensabstimmung gegen Premierminister François Bayrou nicht zu unterstützen. Bayrou verteidigte seine Haushaltspläne und betonte, Kürzungen in Höhe von rund 44 Milliarden Euro - umgerechnet 51 Milliarden US-Dollar - seien nötig, um das Haushaltsdefizit von 5,8 Prozent des Bruttoinlandsprodukts im Jahr 2024 zu verringern. Geplant sind unter anderem Einschnitte bei Sozial- und …Den vollständigen Artikel lesen ...
