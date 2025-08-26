Die Entwicklung privater Wohnungsbaudarlehen zeigt eine anhaltende Belebung am Immobilienmarkt. Dies geht aus einer Untersuchung von Sprengnetter und ImmoScout24 hervor. Angesichts günstiger Rahmenbedingungen sei auch mittelfristig mit einer Zunahme der Kredite zu rechnen. Laut einer aktuellen Analyse von Sprengnetter und dem Immobilienportaltal ImmoScout24 befindet sich die Transaktionstätigkeit auf dem deutschen Wohnimmobilienmarkt weiter auf Erholungskurs. Ein wichtiger Indikator hierfür ist ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 AssCompact