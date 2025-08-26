Ab dem 01.11.2025 hat MSIG Europe einen neuen Head of Captive & A.R.T. bei der deutschen Niederlassung: Dr. Reiner Hoffmann wird dort für den Auf- und Ausbau von Captives und des alternativen Risikotransfers (A.R.T.) für die Kunden verantwortlich sein. Zum 01.11.2025 wird Dr. Reiner Hoffmann als Head of Captive & A.R.T. bei der Niederlassung Deutschland der MSIG Europe SE starten. In seiner neuen Funktion verantwortet er den Auf- und Ausbau von Captives und des alternativen Risikotransfers (A.R.T.) ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 AssCompact