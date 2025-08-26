PayPal ist in Deutschland nach wie vor der mit Abstand beliebteste Zahlungsanbieter. Bei den Anlegern hat der Bezahldienstleister hingegen deutlich an Ansehen und Beliebtheit verloren. Charttechnisch bleibt die Lage angespannt. Eine wichtige Marke hat zwar gehalten, ist aber nach wie vor gefährlich nahe.Ende vergangener Woche spitzte sich die charttechnische Lage bei PayPal zu. Die Unterstützung im Bereich von 67,50 Dollar drohte zu fallen. Mit 66,92 Dollar rutschte die Aktie intraday sogar kurzzeitig ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär