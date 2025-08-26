Nach Italien, Spanien und Frankreich haben nun auch Freenow-Nutzer in drei deutschen Städten Zugriff auf eine Bird-Flotte von etwa 3.350 E-Tretrollern. Für Bird ist es eine Rückkehr: Die Mikromobilitäts-Marke war 2022 aus Deutschland verschwunden. Freenow ist eine Mobilitäts-App mit Fokus auf Fahr- und Taxidienste, die dieses Jahr vom amerikanischen Fahrtenvermittler Lyft aufgekauft wurde. Die ehemalige Mobilitätsmarke von Mercedes und BMW firmiert ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 electrive.net