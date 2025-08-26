Mainz (ots) -Im September verlässt die ZDF-Kindernachrichtensendung "logo!" ihr Studio und geht auf große Deutschland-Reise: Bei der "logo!"-Tour entstehen 16 Tage lang Live-Sendungen - direkt vor Ort und mit Möglichkeiten zur Interaktion für die Kinder im Publikum. Dabei wird in jedem Bundesland einmal Halt gemacht. Das "logo!"-Moderatorenteam Maral Bazargani, Teresa Betz, Lotte Glatt und Sherif Rizkallah führt jeweils im Doppel durch die Sendungen. Diese sind ab Montag, 1. September 2025, 19.50 Uhr, bei KiKA und in Web und App des ZDF zu sehen.Bereits im Vorfeld der Tour engagierten sich Kinder und Jugendliche in ganz Deutschland in gemeinnützigen Projekten. Aus mehr als 400 Bewerbungen wählte die "logo!"-Redaktion jeweils ein Projekt pro Bundesland aus. Dabei wurde ein bunter Mix an bewundernswerten Aktionen sichtbar: von Kinoaktionen über Besuche im Krankenhaus, kommunale Jugendparlamente, Theatervorstellungen zum Klimaschutz bis hin zum Einsatz für Inklusion oder die Erinnerungskultur. Die "logo!-Tour" besucht die Kinder nun vor Ort und stellt ihre Projekte vor.ZDF-Programmdirektorin Nadine Bilke: "Kinder, die die Welt dank ihres Engagements ein Stückchen besser machen - das inspiriert uns alle! Die ZDF-Kindernachrichtensendung 'logo!' erklärt nicht nur das aktuelle Weltgeschehen, sondern zeigt eindrucksvoll, wie man im Kleinen Großes bewirken kann, wenn man sich mit Leidenschaft und Spaß gemeinnützigen Projekten widmet."Seit mehr als 35 Jahren sendet das ZDF mit "logo!" Nachrichten für Kinder zwischen acht und zwölf Jahren und erklärt Kompliziertes dabei kindgerecht. Denn leicht verständliche Informationen zur aktuellen Nachrichtenlage helfen Kindern die Geschehnisse einzuordnen und sich selbst eine eigene Meinung zu bilden.Die ZDF-Kindernachrichtensendung "logo!" werden mit Deutscher Gebärdensprache angeboten.KontaktBei Fragen zur "logo!-Tour" im ZDF erreichen Sie Anja Weisrock telefonisch unter 06131 - 70-12154 oder per E-Mail an weisrock.a@zdf.de.Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail an pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12108.PressefotosPressefotos erhalten Sie als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/detail/logo-tour-1) (nach Login), per E-Mail an pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100.Weitere InformationenIm ZDF-Presseportal finden Sie ergänzend:- ausführliche Infos zur "logo!-Tour" in der Pressemappe (https://presseportal.zdf.de/pressemappe/logo-tour)- die Biografie von Maral Bazargani (https://presseportal.zdf.de/biografien/uebersicht/bazargani-maral)- die Biografie von Teresa Betz (https://presseportal.zdf.de/biografien/uebersicht/betz-teresa)- die Biografie von Lotte Glatt (https://presseportal.zdf.de/biografien/uebersicht/glatt-lotte)- die Biografie von Sherif Rizkallah (https://presseportal.zdf.de/biografien/uebersicht/rizkallah-sherif)- allgemeine Infos zu "logo!" (https://presseportal.zdf.de/pressemappe/logo)Jetzt streamen: "logo! - die Kindernachrichten des ZDF" (https://www.logo.de/)Pressekontakt:ZDF-Kommunikationpressedesk@zdf.deFolgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6104571