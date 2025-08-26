Nach massiver Kritik an GPT-5 zeigt sich: Eine bessere Leistung bedeutet nicht automatisch zufriedenere Nutzer:innen. Genau das ist für die Entwickler:innen von KI-Modellen aber ein großes Problem. Nach der Veröffentlichung von GPT-5 wünschten sich viele Nutzer:innen das Vorgängermodell zurück. Die Kritik wurde so laut, dass OpenAI nur 24 Stunden nach der Abschaltung GPT-4o wieder aktivierte. Wie Venturebeat berichtet, liefert ein einfaches Blindtest-Tool ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 t3n