Frankfurt (www.fondscheck.de) - Die Deka-Gruppe blickt auf ein erfolgreiches erstes Halbjahr 2025, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: Das Wirtschaftliche Ergebnis lag Ende Juni bei 520,1 Mio. Euro und damit leicht über dem Niveau des Vorjahres von 512,4 Mio. Euro. Die Gesamtvertriebsleistung von Fonds und Zertifikaten stieg um 41 Prozent auf 20,4 Mrd. Euro und war damit so hoch wie noch nie in den ersten sechs Monaten eines Jahres. Deutliche Zuwächse gab es insbesondere bei Investmentfonds im Privatkundengeschäft - die Nettovertriebsleistung verdoppelte sich hier auf 10,1 Mrd. Euro gegenüber 4,6 Mrd. Euro im ersten Halbjahr 2024. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
