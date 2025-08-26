Donald Trump bewegt derzeit nicht nur durch die Entlassung einer Fed-Gouverneurin die Aktienmärkte. Am Montag verabschiedete er auch umfangreiche Deals mit Südkorea. Diese betreffen die Bereiche Schiffbau, Kernenergie, Luft- und Raumfahrt, Energie und kritische Mineralien. Mehrere US-Konzerne profitieren ebenfalls. Das Gipfeltreffen zwischen US-Präsident Donald Trump und dem südkoreanischen Präsidenten Lee Jae-Myung kann für beide Seiten als Erfolg verbucht werden. Während südkoreanische Unternehmen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär