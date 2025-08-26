Vancouver, British Columbia - 26. August 2025 / IRW-Press / Kingsmen Resources Ltd. (TSXV: KNG) (OTCQB: KNGRF) (FWB: TUY) ("Kingsmen" oder das "Unternehmen") freut sich, ein Update zu den Bohrarbeiten auf seinem zu 100 % unternehmenseigenen Silberprojekt Las Coloradas bereitzustellen. Das Projekt Las Coloradas befindet sich im Bergbaubezirk Parral im Central Mexican Silver Belt im mexikanischen Bundesstaat Chihuahua.

Kingsmen hat 12 Bohrungen mit einer Gesamtlänge von 3.227,2 Metern niedergebracht (Abbildung 1; Tabelle 1). Das Bohrprogramm erprobte Silbermineralisierungszonen auf den Strukturen Soledad und Soledad II sowie Ziele, die durch geophysikalische Untersuchungen (induzierte Polarisation-Widerstand, Bodenmagnetik) der vielversprechenden Geologie identifiziert wurden.

Frühere Probenahmen von Kingsmen aus Restmineralisierungen in alten Abbaustätten auf den Strukturen/Gangsystemen Soledad und Soledad II ergaben bedeutende Silbergehalte und lokal anomale Goldgehalte. Auf diesen Zielen wurden noch nie gebohrt. Außerdem wurden durch geophysikalische Untersuchungen (induzierte Polarisation-Widerstand, Bodenmagnetik) der vielversprechenden Geologie Bohrziele generiert.

Das Bohrprogramm erprobte nur kurze Abschnitte der Strukturen/Gangsysteme Soledad (1,6 km) und Soledad II (1,2 km). Es gibt keine Karten der alten Untertageabbaustätten auf den beiden Strukturen und keine Karten der Geologie der Abbaustätten. Die Bohrungen wurden so positioniert, dass die mineralisierten Strukturen erprobt und die Geologie kartiert werden konnten, während das Risiko von Bohrungen in alte Abbaustätten minimiert wurde.

Die Bohrungen 5, 6, 7 und 10 erprobten einen 100 Meter langen Abschnitt des Systems Soledad, der sich um den Schacht Soledad herum befindet. Die Bohrungen 9 und 11 erprobten die Struktur im Bereich des Schachts Rosario. Die Bohrungen 2, 3 und 4 erprobten einen 50 Meter langen Abschnitt der Struktur/des Gangsystems Soledad im Zielgebiet DBD. Die Bohrung 12 zielte auf Bereiche unter alten Abbaustätten auf der Struktur/dem Gangsystem Soledad II ab. Die Bohrungen 1 und 8 untersuchten ein geologisches/geophysikalisches Ziel. Das Ziel war der Schnittpunkt von nach Nordwest und nach Nordost streichenden Strukturen/Gangsystemen in einem Gebiet mit hoher Aufladbarkeit und hohem Widerstand auf einer interpretierten nach Nordwest streichenden magnetischen Struktur.

President Scott Emerson erklärte: "Wir sind mit dem Abschluss unseres ersten Bohrprogramms in der ehemaligen Silbermine Las Coloradas im Bergbaurevier Parral sehr zufrieden. Das Team hat etwas mehr als 3.200 Metern in 12 Bohrungen absolviert und hervorragende Arbeit geleistet. Ziel unseres Bohrprogramms war es, unsere Theorie zu überprüfen, dass sich die Mineralisierung in Streichrichtung und unterhalb des Grundwasserspiegels erstreckt. Die bisherigen Bohrungen haben bestätigt, dass dieses Ziel erreicht wurde. Das Programm konzentrierte sich auf kurze Abschnitte der Strukturen/Gangsysteme Soledad und Soledad II sowie auf ein angrenzendes geologisches/geophysikalisches Zielgebiet. Bedeutende Abschnitte dieser Systeme müssen noch zusammen mit dem Zielgebiet Saddle und den Zielgebieten in den Zonen Silvia und La Plata durch Bohrungen erprobt werden. Dieses Bohrprogramm bestätigt das geologische Modell in hohem Maße und untermauert das Potenzial für eine Entdeckung. Das Bergbaurevier Parral im Central Mexican Silver Belt verfügt über eine bedeutende Silberproduktion, darunter die seit langem in Betrieb befindlichen Minen Santa Barbara und San Francisco del Oro, die beide in der Nähe von Las Coloradas liegen. Die Bohranlage bleibt vor Ort, bis alle Analyseergebnisse vorliegen und die geologischen Daten zusammengestellt sind."

Die Bohrkerne (HQ-Durchmesser) werden derzeit geologisch protokolliert und beprobt. Der gesamte Bohrkern wird mit einer Diamant-Gesteinssäge in zwei Hälften gesägt. Eine Hälfte des gesägten Bohrkerns wird in Beutel verpackt und für die Analyse mit Etiketten versehen. Die andere Hälfte wird in die Bohrkernkisten zurückgelegt und gelagert. Die verpackten Proben werden vor der Einreichung zur Analyse sicher gelagert. Die Proben werden an die Einrichtung von ALS Geochemistry in Chihuahua geschickt, wo nach einer Vier-Säure-Aufschlussmethode (Code ME-MS61) eine Multielement- und Goldanalyse mittels Brandprobe-AA (Code Au-AA23) durchgeführt wird. Die Qualitätssicherung/Qualitätskontrolle (QA/QC) wird mittels systematischer Einfügung zertifizierter Standardreferenzmaterialien (CSRM), Blindproben und Duplikate in den Probenstrom gewährleistet. Die Analyseergebnisse werden nach Erhalt, Zusammenstellung und Bestätigung bekannt gegeben.

Über Las Coloradas

Im Rahmen des Projekts Las Coloradas (8,5 km2 - 3,3 Quadratmeilen) wurde ein historischer Bergbaubezirk konsolidiert, der zahlreiche Silber-Gold-Blei-Zink-Kupfer-Minen umfasst, in denen ASARCO (American Smelting and Refining Company), die in den USA ansässige Tochtergesellschaft von Grupo Mexico, in der Vergangenheit Abbauarbeiten betrieben hat.

Las Coloradas befindet sich im Bergbaubezirk Parral innerhalb des Central Mexican Silver Belt, etwa 30 Kilometer südöstlich der Stadt Hidalgo de Parral bzw. 40 Kilometer östlich der Bergbaubezirke San Francisco de Oro und Santa Barbara, in denen mehrere alte große Minen wie La Prieta, Veta Colorada, Palmilla, Esmeralda, San Francisco del Oro und Santa Barbara angesiedelt sind. Eine Standortkarte kann unter folgendem Link eingesehen werden: https://www.kingsmenresources.com/area-history

Qualifizierter Sachverständiger

Kieran Downes, Ph.D., P.Geo., ein Direktor von Kingsmen und ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101, hat die wissenschaftlichen und technischen Angaben in dieser Pressemeldung geprüft und genehmigt.

Über Kingsmen Resources

Kingsmen Resources ist ein Mineralexplorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf den Ausbau seiner zu 100 % unternehmenseigenen Projekte gerichtet ist: das Silber-/Goldprojekt Las Coloradas und das Silber-/Goldprojekt Almoloya im ertragreichen Bergbaubezirk Parral in Mexiko gerichtet ist. Die Projekte beherbergen historische, ehemals aktive hochgradige Silberminen und gelten als höffig für weitere Edelmetalllagerstätten, denn es erstreckt sich entlang derselben strukturellen und stratigrafischen Gürtel, die Standort zahlreicher anderer hochgradige Lagerstätten sind. Darüber hinaus hält das Unternehmen eine 1%ige NSR-Royalty auf die Claims La Trini, die Teil des von GoGold Resources Inc. betriebenen Projekts Los Ricos North in Mexiko sind. Kingsmen ist ein börsennotiertes Unternehmen (TSX.V:KNG;OTCQB: KNGRF;FWB:TUY) und hat seinen Hauptsitz in Vancouver (British Columbia).

Für das Board,

gez.: "Scott Emerson"

Scott Emerson, President & CEO

Tel: 6046859316

E-Mail: se@kingsmenresources.com

Die TSX Venture Exchange und ihre Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

Zukunftsgerichtete Aussagen:

Bestimmte Angaben in dieser Pressemeldung stellen möglicherweise zukunftsgerichtete Informationen oder zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der kanadischen Wertpapiergesetze dar. Diese Aussagen können sich auf diese Pressemeldung und andere Angelegenheiten beziehen, die in den öffentlich eingereichten Unterlagen des Unternehmens genannt werden. Bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Aussagen hat das Unternehmen bestimmte Faktoren und Annahmen zugrunde gelegt, die auf den derzeitigen Überzeugungen des Unternehmens sowie auf den Annahmen und Informationen, die dem Unternehmen derzeit zur Verfügung stehen, beruhen. Diese Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse und Bedingungen und sind daher bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren unterworfen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in den Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Zu diesen Risiken und Ungewissheiten zählen unter anderem: dass das politische Umfeld, in dem das Unternehmen tätig ist, weiterhin die Entwicklung und den Betrieb von Bergbauprojekten unterstützt; die Bedrohung durch den Ausbruch von Viren und Infektionskrankheiten; Risiken im Zusammenhang mit negativer Publicity in Bezug auf das Unternehmen oder die Bergbauindustrie im Allgemeinen; geplante Arbeitsprogramme; Genehmigungen; und Beziehungen zu den Gemeinden. Die Leser werden davor gewarnt, sich vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Das Unternehmen beabsichtigt nicht und lehnt ausdrücklich jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

