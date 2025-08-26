Rote Karte für Unternehmen, die illegale LED-Produkte verwenden

Der Oberste Gerichtshof Koreas hat kürzlich ein Urteil eines untergeordneten Gerichts bestätigt, in dem das taiwanesische Unternehmen Everlight Electronics Co., Ltd. wegen Verstoßes gegen das Gesetz zur Verhinderung und zum Schutz von Industrietechnologie wegen missbräuchlicher Verwendung der patentierten LED-Technologie von Seoul Semiconductor Co., Ltd. (KOSDAQ: 046890) verurteilt wurde.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250826565573/de/

[Tabelle] Zusammenfassung der Rechtsstreitigkeiten zwischen Seoul Semiconductor und Everlight (Bild: Seoul Semiconductor)

Everlight wurde angeklagt, drei ehemalige Mitarbeiter von Seoul Semiconductor bestochen zu haben, um Kerntechnologien zu stehlen, die über Jahrzehnte hinweg in Forschung und Entwicklung entwickelt worden waren, darunter die weltweit erste No-Wire-LED-Technologie der zweiten Generation und fortschrittliche UV-LED-Technologien. Die ehemaligen Mitarbeiter, die die Technologien weitergegeben hatten, wurden ebenfalls zu Freiheitsstrafen verurteilt.

Obwohl Everlight zunächst gegen das Urteil der ersten Instanz wegen Verletzung von Geschäftsgeheimnissen Berufung einlegte, entschied das Berufungsgericht, dass die Technologien von Seoul Semiconductor über gewöhnliche Geschäftsgeheimnisse hinausgingen und als fortschrittliche nationale Industrietechnologien im Sinne des koreanischen Gesetzes zum Schutz industrieller Technologien einzustufen seien, und fügte weitere Anklagepunkte hinzu. Letzte Woche bestätigte der Oberste Gerichtshof das Urteil der Vorinstanz und machte damit das Urteil rechtskräftig.

Branchenexperten betrachten das Urteil des Obersten Gerichtshofs als einen bedeutenden Präzedenzfall, der die Forschung und Entwicklung fördern und gleichzeitig die Lebensqualität der Menschen verbessern wird. Die Entscheidung bestätigt, dass die koreanische Strafgerichtsbarkeit wirksam auf ausländische Unternehmen angewendet werden kann und dass nach dem Grundsatz der doppelten Haftung sowohl Einzelpersonen als auch Unternehmen zur Verantwortung gezogen werden können.

Dieses Urteil ist eine deutliche Warnung an in- und ausländische Unternehmen, die versuchen, direkt oder indirekt Technologie zu stehlen. Gleichzeitig wird erwartet, dass es den fairen Wettbewerb und kreative Innovationen fördert.

Neben dem Rechtsstreit wegen Technologiediebstahls hat Seoul Semiconductor auch die Patentverletzungen von Everlight energisch verfolgt. In den letzten sieben Jahren hat das Unternehmen alle 16 Patentklagen in fünf Ländern gewonnen und gerichtliche Verfügungen erwirkt, die den Verkauf verbieten und den Rückruf der rechtsverletzenden Produkte vorschreiben. Seoul Semiconductor verfolgt die Umsetzung der Urteile genau und stellt sicher, dass Unternehmen diese nicht missachten, um Kosten zu sparen.

Lee Chung-hoon, Gründer von Seoul Semiconductor und Sohn eines Bauern, erklärte: "Die Geburt mag ungerecht sein, aber die Chancen müssen fair sein. Wenn geistige Eigentumsrechte respektiert werden, geben sie jungen Menschen und Unternehmen, die zu kämpfen haben, Hoffnung, fördern kreative Innovationen und verbessern nach und nach das Leben der Menschen."

Er betonte weiter: "Wir sind entschlossen, uns der Forschung und Entwicklung zu widmen und mutiges Scheitern dem bloßen Überleben vorzuziehen. Und wir werden entschlossen, selbst um jeden Preis, gegen Unternehmen vorgehen, die unsere Patente verletzen."

In den letzten 30 Jahren hat sich Seoul Semiconductor der Forschung und Entwicklung im Bereich optischer Halbleiter verschrieben und mehr als 18.000 Patente angemeldet ein in der LED-Branche beispielloses Portfolio. Dabei handelt es sich nicht nur um Zahlen, sondern um Kerntechnologien, die die zweite Generation der LED-Branche prägen, wie beispielsweise die weltweit erste No-Wire-Technologie (unverzichtbar für die Herstellung von MicroLED-Displays) und die weltweit erste RGB-1-Chip-Technologie. Heute ist Seoul Semiconductor weltweit die Nummer 1 in der LED-Hintergrundbeleuchtungstechnologie, die Nummer 1 bei UV-LEDs und die Nummer 3 in der globalen LED-Branche insgesamt und festigt damit seine Position als führendes Unternehmen für optische Halbleiter.

Über Seoul Semiconductor

Seoul Semiconductor ist das weltweit drittgrößte Unternehmen im Bereich Optoelektronik (LED) und seit über 30 Jahren auf LED-Technologie spezialisiert. Mit der Vision "Die Welt durch Licht sauber, gesund und schön zu machen" ist Seoul Semiconductor führend bei der Entwicklung neuer Lichtkonzepte für verschiedene Branchen, darunter Beleuchtung, Automobilindustrie, IT (z. B. Hintergrundbeleuchtung) und seine Tochtergesellschaft Seoul Viosys, die sich auf MicroLED, UV, Sensoren und Datacomm (SD) spezialisiert hat.

Zu den bahnbrechenden Technologien, die von Seoul Semiconductor entwickelt wurden, gehören die weltweit erste innovative drahtlose LED-Technologie WICOP die SunLike LED, die das natürliche Sonnenlichtspektrum nachbildet, die Hochspannungs-LED Acrich die ultrahelle nPola LED (10-mal heller als herkömmliche LEDs), die RGB-Ein-Chip-MicroLED WICOP Pixel und die UV-Sterilisationstechnologie Violeds

Seoul Semiconductor verfügt über ein beeindruckendes Portfolio von über 18.000 Patenten und hat in den letzten 20 Jahren über 100 Patentstreitigkeiten in 8 Ländern gewonnen. Das Unternehmen ist davon überzeugt, dass das Patentsystem jungen Menschen Hoffnung gibt und als Grundlage für den Aufbau einer besseren Welt dient, und engagiert sich daher aktiv für den Schutz geistigen Eigentums. Weitere Informationen finden Sie auf unserer offiziellen Website www.seoulsemicon.com oder www.seoulviosys.com und auf unseren Social-Media-Kanälen LinkedIn ).

