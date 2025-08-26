Partnerschaft ermöglicht mehr Transparenz, Sicherheit und Leistung in Echtzeit für Telekommunikationsunternehmen, Regierungsbehörden und Firmenkunden.

DUBAI, VAE / ACCESS Newswire / 25. August 2025 / BESTCOMP GROUP, ein Marktführer für ICT-Lösungen und Systemintegration im Südkaukasus und in Zentralasien, gibt mit Stolz seine Partnerschaft mit der Firma 31 Concept (31C) bekannt. 31C ist ein Innovator auf dem Gebiet der KI-gestützten Data Intelligence, der sich auf Netzwerktransparenz und Analysen für Telekommunikationsunternehmen, Regierungsbehörden und Firmenkunden spezialisiert hat.

Die im Jahr 1995 gegründete Firma BESTCOMP verfügt über umfassende Erfahrungen in den Bereichen schlüsselfertige Rechenzentren, Cybersicherheit, Netzwerke, Cloud-Dienste und Softwareentwicklung und kann auf über 3.750 abgeschlossene Projekte, mehr als 10.000 Kunden und über 500 professionelle Zertifizierungen in sieben Ländern verweisen. 31 Concept ist auf KI-gestützte Network-Intelligence-Lösungen spezialisiert und unterstützt die Kunden dabei, verschlüsselten Datenverkehr zu klassifizieren, ihre Leistung zu optimieren und Echtzeit-Einblicke in das Nutzerverhalten zu gewinnen.

Gemäß der Vereinbarung wird Bestcomp die moderne Network-Intelligence-Plattform von 31 Concept in sein Portfolio aufnehmen und in strategischen Märkten anbieten. Durch die Verbindung von Bestcomps starker regionaler Präsenz mit den KI-gestützten Analysekompetenzen von 31 Concept soll die Partnerschaft eine raschere Ausbreitung des digitalen Wandels ermöglichen.

"Diese Kooperation vereint das vertrauenswürdige Infrastruktur-Know-how von Bestcomp mit der umfassenden Netzwerkintelligenz von 31 Concept. Damit sind wir in der Lage, uns in der gesamten Region als Anbieter von intelligenteren, sichereren und effizienteren ICT-Diensten zu profilieren", so ein Pressesprecher von Bestcomp.

"Es freut uns sehr, dass wir über Bestcomps ausgedehntes Netzwerk unsere Präsenz ausweiten und Telekommunikationsunternehmen in ganz Eurasien Tools der nächsten Generation für mehr Sichtbarkeit und Kontrolle anbieten können", fügt ein Vertreter von 31 Concept hinzu.

Wichtigste Eckdaten der Partnerschaft

- Verbesserte Transparenz und Kontrolle: Die KI-gestützte Plattform von 31 Concept bietet eine detaillierte Klassifizierung des Datenverkehrs, verschlüsselte Datenverarbeitung und Echtzeit-Einblicke in das Nutzerverhalten - und unterstützt so eine proaktive Netzwerkoptimierung.

- Strategische Bereitstellung auf regionaler Ebene: Bestcomp wird diese Funktionen im Rahmen seiner Managed Services, Systemintegration, Cloud-Migration und Cybersicherheitsangebote im gesamten Südkaukasus und in Zentralasien einsetzen.

- Gemeinsame Innovations-Roadmap: Beide Unternehmen planen die gemeinsame Entwicklung maßgeschneiderter Lösungen für neue Anwendungsfälle wie 5G, sichere Regierungsnetzwerke sowie die Überwachung kritischer Infrastruktur.

- Kundeneffekte: Unternehmen und Dienstleister in der Region profitieren von mehr Sicherheit, Performance und Analysen, die intelligent genug sind, um den sich wandelnden Anforderungen gerecht zu werden.

Über Bestcomp Group

Die im Jahr 1995 gegründete Bestcomp Group ist ein führender ICT-Dienstleister im Südkaukasus und in Zentralasien. Das Unternehmen kann mit einer umfassenden Palette an Lösungen aufwarten - von schlüsselfertigen Rechenzentren über Telekommunikations-Netzwerke bis hin zu Cybersicherheit, Cloud-Diensten und IT-Beratung. Das Unternehmen ist in sieben Ländern tätig und für seine Qualität und Innovation und seine starken Lieferantenbeziehungen bekannt. (bestcomp.net)

Über 31 Concept

31 Concept beliefert Telekommunikationsbetreiber, Regierungsbehörden und Unternehmen mit KI-gestützten Netzwerkdaten. Die Plattform konzentriert sich auf Datenverkehr-Sichtbarkeit, verschlüsselte Paketklassifizierung und KI-gestützte Analysen. Das Unternehmen hat vor kurzem eine zum Patent angemeldete Network-Intelligence-Technologie veröffentlicht, die nun auf der ISS Asia 2025 präsentiert werden soll.

