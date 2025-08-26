Düsseldorf, 26. August 2025 - CapTrader wurde zum fünften Mal in Folge von Börse Online als Beste Brokerage-App in der Kategorie BROKER ausgezeichnet. Parallel dazu konnte der Online-Broker erneut den Titel Bester Kundensupport sichern - ein eindrucksvoller Beleg für Qualität und Servicekontinuität.
Über CapTrader
CapTrader ist ein Online-Broker mit Hauptsitz in Düsseldorf. Mit einem Depot bei CapTrader können Kunden per direktem Börsenzugang rund um die Uhr an über 160 Börsen mehr als 1,2 Millionen Wertpapiere handeln. Das weitreichende Portfolio umfasst Aktien, Optionen, ETFs, Futures, Fonds, Währungen, Optionsscheine, Zertifikate und weitere Wertpapierarten. Neben den geringen Ordergebühren und verschiedenen, kostenlosen Tradingsoftwares zeichnet sich der Online-Broker aus Düsseldorf durch einen mehrfach ausgezeichneten Kundensupport aus, der via Telefon, Live-Chat und E-Mail börsentäglich erreichbar ist. Neben klassischen Depots für private Anleger bietet CapTrader darüber hinaus auch Depots für Firmenkunden sowie verwaltete Depots, sogenannte Managed Accounts an. CapTrader komplettiert sein Angebot durch Schulungen und Webinare.
Pressekontakt
Christian Korte
Telefon: +49 (0) 211 740786 - 19
E-Mail: Christian.Korte@captrader.com
Internet: www.captrader.com
CapTrader GmbH
Elberfelder Str. 2
D-40213 Düsseldorf
CapTrader GmbH
Geschäftsführer: Andreas Weiß, Christian Weiß, Michael Heyder
Handelsregister: HRB 86537 Amtsgericht Düsseldorf
