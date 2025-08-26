Las Vegas (ots/PRNewswire) -Bezüglich der Pressemitteilung "BitMine Immersion (BMNR) ist die Nummer 1 unter den ETH-Treasuries der Welt, die zweitgrößte Krypto-Treasury weltweit und die 20. liquideste US-Aktie, die im Durchschnitt 2,8 Milliarden Dollar pro Tag umsetzt", herausgegeben am 25. August 2025 von BitMine Immersion Technologies, Inc. über PR Newswire, wurden wir von einem Vertreter des Unternehmens darauf hingewiesen, dass versehentlich Informationen in einer Unterüberschrift und im vierten Absatz ausgelassen wurden. Außerdem wurde ein neuer fünfter Absatz hinzugefügt. Es folgt die vollständige, korrigierte Pressemitteilung:BitMine Immersion (BMNR) ist die Nummer 1 unter den ETH-Treasuries weltweit, die zweitgrößte Krypto-Treasury weltweit und die 20. liquideste US-Aktie mit einem durchschnittlichen Handelsvolumen von 2,8 Milliarden US-Dollar pro TagDie Krypto- und Bargeldbestände von BitMine übersteigen 8,8 Milliarden Dollar, darunter 1,71 Millionen ETH-TokenDer Bitmine Crypto NAV (Nettoinventarwert) pro Aktie beträgt zum 24. August 39,84 US-Dollar, verglichen mit 22,84 US-Dollar pro Aktie am 27. Juli.Die Krypto- und Bargeldbestände von BitMine von mehr als 8,8 Milliarden USD entspricht einem Anstieg von 2,2 Milliarden USD gegeben 6,6 Milliarden USD, die letzte Woche gemeldet wurdenBitMine wird weiterhin von einer Gruppe namhafter institutioneller Investoren unterstützt, darunter Cathie Wood von ARK, MOZAYYX, Founders Fund, Bill Miller III, Pantera, Kraken, DCG und Galaxy Digital, um das Ziel von BitMine zu unterstützen, 5 % der ETH zu erwerben(NYSE AMERICAN: BMNR) BitMine Immersion Technologies ("BitMine" oder das "Unternehmen") gab heute bekannt, dass der Bestand an Kryptowährungen + Bargeld mehr als 8,82 Milliarden Dollar beträgt. Zum 24. August um 17:30 Uhr ET umfassten die Krypto-Bestände des Unternehmens 1.713.899 ETH zu einem Preis von 4.808 USD pro ETH (Bloomberg), 192 Bitcoin (BTC) und unbelastete Barmittel in Höhe von 562 Millionen USD.BitMine Crypto Holdings ist die Nummer 1 unter den Ethereum-Vermögensverwaltern und die Nummer 2 weltweit, hinter Strategy Inc (MSTR), die 629.376 BTC im Wert von 71 Milliarden USD besitzt.BitMine bleibt die größte ETH-Treasury der Welt. BitMine lancierte seine ETH-Treasury-Strategie am 30. Juni (Abschluss am 8. Juli). In den darauffolgenden sechs Wochen erreichte das Unternehmen viele wichtige Meilensteine."In der vergangenen Woche hat BitMine seine Krypto- und Bargeldbestände um 2,2 Milliarden USD auf 8,8 Milliarden USD erhöht (durch Hinzufügen von über 190.500 Token von 1,52 Millionen auf 1,71 Millionen Token). Dies ist die zweite Woche in Folge, in der BitMine in diesem Tempo Kapital von institutionellen Anlegern beschaffen konnte, während wir die "Alchemie der 5 %" von ETH verfolgen", sagte Thomas "Tom" Lee von Fundstrat, Vorsitzender von BitMine. "Bei BitMine sind wir unseren Mitbewerbern im Bereich Krypto-Treasury sowohl hinsichtlich der Geschwindigkeit der Steigerung des Krypto-NAV pro Aktie als auch hinsichtlich der hohen Handelsliquidität unserer Aktien führend."Der Nettoinventarwert (NAV) der Kryptowährungen + Barmitteln pro Aktie beträgt 39,84 USD. Dieser Wert lag am 27. Juli bei 22,84 USD. Der Nettoinventarwert von Kryptowährungen wird berechnet als Wert der Krypto- und Barvermögen geteilt durch die vollständig verwässerten ausstehenden Aktien. BitMine hat 221.515.180 vollständig verwässerte Aktien im Umlauf.Der GENIUS Act und das Projekt Crypto der SEC sind für die Finanzdienstleistungen 2025 ebenso transformativ wie die Maßnahmen der USA am 15. August 1971, mit denen Bretton Woods und der Goldstandard des US-Dollars vor 54 Jahren abgeschafft wurden. Dieses Ereignis von 1971 war der Auslöser für die Modernisierung der Wall Street und schuf die legendären Wall-Street-Giganten sowie die Finanz- und Zahlungssysteme von heute. Diese erwiesen sich als bessere Investitionen als Gold."Wir sind weiterhin davon überzeugt, dass Ethereum einer der größten Makro-Trades der nächsten 10 bis 15 Jahre sein wird", so Lee weiter. "Der Einstieg der Wall Street und der KI in die Blockchain dürfte zu einer tiefgreifenden Transformation des heutigen Finanzsystems führen. Und der Großteil davon findet auf Ethereum statt."BitMine ist heute eine der am meisten gehandelten Aktien in den USA. Nach Daten von Fundstrat hat die Aktie ein durchschnittliches tägliches Dollar-Volumen von 2,8 Milliarden Dollar (5-Tage-Durchschnitt, Stand: 24. August 2025) und liegt damit auf Platz 20 in den USA, hinter Coinbase (Platz 19) und vor JPMorgan (Platz 27) und Palo Alto Networks (Platz 21) unter 5.704 in den USA notierten Aktien (statista.com und Fundstrat research).Das Unternehmen hat kürzlich eine Unternehmenspräsentation veröffentlicht, die Sie hier finden können: https://bitminetech.io/investor-relations/Wenn Sie an aktuellen Informationen interessiert sind, melden Sie sich bitte an unter: https://bitminetech.io/contact-us/Informationen zu BitMine BitMine ist ein Bitcoin- und Ethereum-Netzwerkunternehmen, das sich auf die Akkumulation von Kryptowährungen für langfristige Investitionen konzentriert, sei es durch unsere Bitcoin-Mining-Aktivitäten oder durch die Erlöse aus Kapitalbeschaffungsmaßnahmen. Zu den Geschäftsbereichen des Unternehmens gehören Bitcoin-Mining, synthetisches Bitcoin-Mining durch Beteiligung am Bitcoin-Mining, Hashrate als Finanzprodukt, Beratungs- und Mining-Dienstleistungen für Unternehmen, die an Einnahmen in Bitcoin interessiert sind, sowie allgemeine Bitcoin-Beratung für börsennotierte Unternehmen. Die Niederlassungen von BitMine befinden sich in Niedrigkosten-Energieregionen in Trinidad, Pecos, Texas, und Silverton, Texas.Weitere Einzelheiten finden Sie auf X:https://x.com/bitmnrhttps://x.com/fundstrathttps://x.com/bmnrinternZukunftsgerichtete Aussagen Diese Pressemitteilung enthält Aussagen, die "zukunftsgerichtete Aussagen" darstellen. Die Aussagen in dieser Pressemitteilung, die nicht rein historischer Natur sind, sind zukunftsgerichtete Aussagen, die Risiken und Unsicherheiten beinhalten. Dieses Dokument enthält insbesondere zukunftsgerichtete Aussagen hinsichtlich des Fortschritts und der Erreichung der Ziele des Unternehmens in Bezug auf den Erwerb und das Staking von ETH, den langfristigen Wert von Ethereum, das weitere Wachstum und die Weiterentwicklung der Ethereum-Treasury-Strategie des Unternehmens sowie die damit verbundenen Vorteile für das Unternehmen. Bei der Bewertung dieser zukunftsgerichteten Aussagen sollten Sie verschiedene Faktoren berücksichtigen, darunter die Fähigkeit von BitMine, mit neuen Technologien und sich ändernden Marktanforderungen Schritt zu halten, die Fähigkeit von BitMine, sein derzeitiges Geschäft, seine Ethereum-Treasury-Aktivitäten und geplante zukünftige Geschäfte zu finanzieren, das Wettbewerbsumfeld des Geschäfts von BitMine und den zukünftigen Wert von Bitcoin und Ethereum. Die tatsächlichen zukünftigen Leistungen und Ergebnisse können erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen genannten abweichen. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen zahlreichen Bedingungen, von denen viele außerhalb der Kontrolle von BitMine liegen, einschließlich derjenigen, die im Abschnitt "Risikofaktoren" des Formulars 10-K von BitMine aufgeführt sind, das am 3. April 2025 bei der Securities and Exchange Commission (die "SEC") eingereicht wurde, sowie in allen anderen bei der SEC eingereichten Unterlagen, die von Zeit zu Zeit geändert oder aktualisiert werden. Kopien der von BitMine bei der SEC eingereichten Unterlagen sind auf der Website der SEC unter www.sec.gov verfügbar. BitMine übernimmt keine Verpflichtung, diese Aussagen nach dem Datum dieser Veröffentlichung zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2739874/BitMine_Dark_Background___Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/bitmine-immersion-bmnr-ist-die-nummer-1-unter-den-eth-treasuries-weltweit-die-zweitgroWte-krypto-treasury-weltweit-und-die-20--liquideste-us-aktie-mit-einem-durchschnittlichen-handelsvolumen-von-2-8-milliarden-us-dollar-pro-tag-302537646.htmlPressekontakt:Marcy Simon,Marcy@agentofchange.com,+19178333392Original-Content von: BitMine Immersion Technologies, Inc., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/180624/6104652