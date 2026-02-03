© Foto: Dall-EDie Investmentgesellschaft von Cathie Wood nutzte den kräftigen Abverkauf am Montag, um ihre Beteiligungen an mehreren Krypto-Aktien deutlich aufzustocken.Der US-Vermögensverwalter ARK Invest hat die jüngste Schwächephase am Krypto-Markt genutzt, um seine Positionen in ausgewählten Krypto-Aktien spürbar auszubauen. Aus aktuellen Handelsmeldungen geht hervor, dass ARK am Montag Aktien des Stablecoin-Emittenten Circle, des Ethereum-Treasury-Unternehmens Bitmine sowie der Krypto-Börse Bullish im Gesamtwert von mehreren Millionen US-Dollar erworben hat. Den größten Zukauf tätigte ARK bei Circle. Über zwei börsengehandelte Fonds investierte das Haus rund 9,4 Millionen US-Dollar in die Aktie. …Den vollständigen Artikel lesen
