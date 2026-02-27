Anzeige
WKN: A417ZL | ISIN: US1725731079 | Ticker-Symbol: ET9
XTB
27.02.2026 14:41 Uhr
Circle Aktie: Starke Zahlen sorgen für Kurssprung - Lohnt sich jetzt Aktien kaufen?

Die Circle Aktie (NYSE: CRCL) sorgt nach Vorlage der aktuellen Quartalszahlen für Aufsehen an der Wall Street. Der Stablecoin-Emittent überraschte mit deutlich besseren Ergebnissen als erwartet - die Aktie legte im morgendlichen Handel zeitweise um mehr als 20 - zu. Doch stellt sich für Anleger jetzt die Frage: Ist die Circle Aktie ein Kandidat zum Aktien kaufen?

