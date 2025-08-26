© Foto: Dall-ENach massiven Liquidationen taumelt der Krypto-Markt weiter. Ethereum und XRP ringen vor wichtigen US-Daten um den nächsten großen Richtungsimpuls.Nach einem turbulenten Wochenauftakt stehen die Kryptomärkte am Dienstag weiter unter Druck. Massive Liquidationen von Long-Positionen in Höhe von fast 900 Millionen US-Dollar haben die Kurse auf breiter Front in die Tiefe gezogen. Besonders betroffen sind Ethereum (ETH) und XRP, die beide mit erhöhter Volatilität in eine Phase der Unsicherheit eintreten. XRP verliert an Schwung Die Kryptowährung XRP notiert aktuell bei 2,89 US-Dollar, ein Minus von 1,47 Prozent auf Tagesbasis und sogar 3,78 Prozent im Wochenvergleich (Stand: 14:00 Uhr MESZ). …Den vollständigen Artikel lesen ...
