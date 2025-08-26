Anzeige
Dienstag, 26.08.2025
Breaking: AlsetAI zündet nächste Stufe - Neue Allianz mit CHIP Datacentres & Hochkarätige Vorstände markieren Wendepunkt
WKN: 805502 | ISIN: DE0008055021
Tradegate
26.08.25 | 16:55
6,000 Euro
-4,00 % -0,250
Branche
Immobilien
Aktienmarkt
General Standard
Dow Jones News
26.08.2025 16:21 Uhr
188 Leser
Artikel bewerten:
(1)

PTA-AFR: Deutsche Real Estate AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114-117 WpHG

DJ PTA-AFR: Deutsche Real Estate AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114-117 WpHG

Vorabbekanntmachung Finanzberichte gemäß ---- 114-117 WpHG

Deutsche Real Estate AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß ---- 114-117 WpHG

Berlin (pta000/26.08.2025/15:45 UTC+2) - Deutsche Real Estate AG gibt hiermit bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Bericht: Halbjahresbericht 2025 Berichtszeitraum: 01.01.2025 - 30.06.2025 Internet-Veröffentlichung: https://www.drestate.de/files/download/ZB_DRESTATE_2025.pdf Veröffentlichungsdatum: 28.08.2025

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      Deutsche Real Estate AG 
           Oudenarder Straße 16, Aufgang 13 
           13347 Berlin 
           Deutschland 
Ansprechpartner:   Investor Relations 
Tel.:         +49 30 2400864-0 
E-Mail:        ir@drestate.de 
Website:       www.drestate.de 
ISIN(s):       DE0008055021 (Aktie) 
Börse(n):       Regulierter Markt in Berlin, Frankfurt, Hamburg; Freiverkehr in Düsseldorf, München, Stuttgart, 
           Tradegate

[ source: https://www.pressetext.com/news/1756215900332 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

August 26, 2025 09:45 ET (13:45 GMT)

© 2025 Dow Jones News
