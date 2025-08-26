DJ PTA-AFR: Deutsche Real Estate AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114-117 WpHG
Vorabbekanntmachung Finanzberichte gemäß ---- 114-117 WpHG
Deutsche Real Estate AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß ---- 114-117 WpHG
Berlin (pta000/26.08.2025/15:45 UTC+2) - Deutsche Real Estate AG gibt hiermit bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Bericht: Halbjahresbericht 2025 Berichtszeitraum: 01.01.2025 - 30.06.2025 Internet-Veröffentlichung: https://www.drestate.de/files/download/ZB_DRESTATE_2025.pdf Veröffentlichungsdatum: 28.08.2025
(Ende)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aussender: Deutsche Real Estate AG Oudenarder Straße 16, Aufgang 13 13347 Berlin Deutschland Ansprechpartner: Investor Relations Tel.: +49 30 2400864-0 E-Mail: ir@drestate.de Website: www.drestate.de ISIN(s): DE0008055021 (Aktie) Börse(n): Regulierter Markt in Berlin, Frankfurt, Hamburg; Freiverkehr in Düsseldorf, München, Stuttgart, Tradegate
[ source: https://www.pressetext.com/news/1756215900332 ]
(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.
(END) Dow Jones Newswires
August 26, 2025 09:45 ET (13:45 GMT)