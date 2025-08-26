© Foto: DALL·EIn der deutschen Automobilbranche wurden innerhalb eines Jahres rund 51.500 Stellen abgebaut, was fast 7 Prozent der Arbeitsplätze in diesem Sektor entspricht. Wie steht es um den einstigen Vorzeige-Sektor? Laut einer Analyse der Beratungsgesellschaft EY, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt, ist keine andere Industriebranche so stark betroffen. Insgesamt sank die Zahl der Industriebeschäftigten zum 30. Juni um 2,1 Prozent, was einen Verlust von etwa 114.000 Stellen bedeutet. Der Rückgang der Industriebeschäftigten ist im Vergleich zum Vor-Corona-Jahr 2019 sogar noch dramatischer. In diesem Zeitraum gingen rund 245.000 Stellen verloren, was einem Rückgang von 4,3 Prozent entspricht. Im …Den vollständigen Artikel lesen ...
