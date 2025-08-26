© Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpaCrowdStrike wird am Mittwoch neue Zahlen veröffentlichen, die über eine mögliche Trendwende nach dem jüngsten Kursrutsch entscheiden könnten.Der Cybersecurity-Spezialist CrowdStrike Holdings wird am Mittwoch nach US-Börsenschluss seine Quartalszahlen für das zweite Fiskalquartal 2026 vorlegen. Anleger blicken gespannt auf die Veröffentlichung, nachdem die Aktie in den vergangenen zwei Monaten rund 20 Prozent eingebüßt hat. Zuletzt notierte CrowdStrike bei 418,84 US-Dollar und damit 0,41 Prozent im Minus (Stand: 14:50 Uhr MESZ). Schwacher Sommer trotz Produkt-Offensive Obwohl CrowdStrike Mitte August mit der Einführung seiner "Falcon Next-Gen Identity Security"-Lösung auf den Vorstoß des …Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 wallstreetONLINE