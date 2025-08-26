Laut dem neuen BF.Quartalsbarometer für das dritte Quartal hellt sich die Stimmung unter den gewerblichen Immobilienfinanzierern weiter auf. Zwar bleibt der Index weiterhin im negativen Bereich, klettert aber auf den höchsten Stand seit dem zweiten Quartal 2022. Die Stimmung unter den Immobilienfinanzierern verbessert sich weiter, wie die aktuelle Auswertung des BF.Quartalsbarometers für das zweite Quartal 2025 zeigt. Der Stimmungsindex ist von -9,58 Punkten im zweiten Quartal auf nun -7,04 gestiegen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
