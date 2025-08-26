Die Marke Can-Am von Bombardier Recreational Products (BRP) will kommendes Jahr den Outlander Electric herausbringen. Das Quad ist für den Offroad-Einsatz von Landwirten, Viehzüchtern und Outdoor-Enthusiasten konzipiert und vereint laut Can-Am Leistung, Langlebigkeit und geräuscharmen Betrieb. Der Outlander Electric wird von BRPs modularem Rotax E-Power-System angetrieben, das auch für die Elektromotorräder und Schneemobile des Unternehmens verwendet ...Den vollständigen Artikel lesen ...
