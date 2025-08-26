DJ Stimmung der US-Verbraucher trübt sich im August ein

DOW JONES--Die Stimmung unter den US-Verbrauchern hat sich im August abgeschwächt. Wie das Forschungsinstitut Conference Board berichtete, fiel der Index des Verbrauchervertrauens auf 97,4. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten einen Stand von 96,5 erwartet. Der Vormonatswert wurde auf 98,7 von zunächst 97,2 nach oben revidiert. Der Index für die Einschätzung der aktuellen Lage sank um 1,6 Punkte auf 131,2, jener für die Erwartungen verringerte sich um 1,2 Punkte 74,8.

Die US-Verbraucher spielen eine Schlüsselrolle für die US-Wirtschaft, weil rund 70 Prozent des Bruttoinlandsprodukts vom Privatkonsum abhängen. Im Rahmen der Umfrage des Conference Board wurden insgesamt 5.000 Haushalte befragt.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/sha/kla

(END) Dow Jones Newswires

August 26, 2025 10:15 ET (14:15 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.