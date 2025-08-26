

Im aktuellen Daily Trading TV beschäftigt sich Jörg Scherer, Leiter der Technische Analyse HSBC Deutschland, mit dem Philadelphia Gold and Silver Index. Dieser beinhaltet diverse Gold- und Silberproduzenten. Der Index notiert derzeit bei 239 Punkten und ist somit seit Jahresbeginn über 70 Prozent im Plus. Besonders interessant ist die Abkoppelung des Index vom Goldpreis, welcher seit mehreren Monaten seitwärts läuft. Hinzu kommt das der Index derzeit auf historisch niedrigen Ratio's gegenüber dem S&P 500® und dem Goldpreis notiert. Somit ergibt sich das Beste aus zwei Welten!



Am Ende des Videos gibt es zudem Informationen zur IFTA Konferenz bei der neben Jörg Scherer auch weitere Veteranen der Technischen Analyse, wie John Bollinger, Vorträge halten werden.



HSBC Daily Trading TV vom 26.08.2025: Goldminenaktien am Allzeithoch: aus dem Schatten des Goldpreises









