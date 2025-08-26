Anzeige
Breaking: AlsetAI zündet nächste Stufe - Neue Allianz mit CHIP Datacentres & Hochkarätige Vorstände markieren Wendepunkt
Deutsche Börse: Hohe Wachstumsraten in den Bereichen Rohstoffe und Finanzderivate

Deutsche Börse: Hohe Wachstumsraten in den Bereichen Rohstoffe und Finanzderivate


Die Deutsche Börse AG deckt mit ihren Geschäftsbereichen die gesamte Wertschöpfungskette von Finanzmarkttransaktionen ab. Dies umfasst die Bereitstellung von Indizes, die Entwicklung von Daten- und Softwarelösungen sowie den Handel, das Clearing und die Verwahrung von Finanzinstrumenten. Fundamental konnte der Konzern zuletzt durch ein robustes Quartalsergebnis auf sich aufmerksam machen.

Strukturelles Wachstum und Skaleneffekte

Die Deutsche Börse AG hat am 24. Juli 2025 ihren Bericht für das 2. Quartal veröffentlicht. Trotz der Normalisierung der Aktienmarktvolatilität und einem schwächeren US-Dollar-Wechselkurs zeigt der Konzern weiterhin strukturelles Wachstum und starke operative Skaleneffekte. Die Nettoerlöse stiegen im 2. Quartal 2025 um 4 % auf 1,505 Mrd. Euro, obwohl das Treasury-Ergebnis niedriger ausfiel. Dies zeigt, dass das Kerngeschäft der Deutschen Börse stark und resilient ist, unabhängig von den Erträgen aus dem Treasury-Bereich. Die für die Steuerung der Gruppe relevanteren Nettoerlöse ohne Treasury-Ergebnis, die das Ergebnis aus dem Bankgeschäft und ähnlichen Geschäften ausschließen, stiegen sogar um 10 % auf 1,298 Mrd. Euro. Dies lag laut Unternehmensangaben erneut leicht über den eigenen Erwartungen. Besonders auffällig ist das Wachstum in spezifischen Geschäftsfeldern. Die Nettoerlöse im Bereich Rohstoffe (Commodities) stiegen um 32 %. Im Bereich Finanzderivate setzte sich die rege Handelsaktivität mit einem Anstieg des ausstehenden Nominalvolumens im OTC-Clearing von 23 % fort. Diese Zahlen verdeutlichen die Stärken und den Erfolg des Unternehmens in diesen spezifischen Märkten.





Marcus Landau
Marcus Landau, Derivate-Experte der DZ BANK, ist seit 2003 in der Zertifikate- und Derivatebranche tätig und erstellt regelmäßig Analysen rund um die Aktien- und Rohstoffmärkte, die er mit spannenden Zertifikate-Ideen verknüpft.





