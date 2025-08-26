Hongkong (ots/PRNewswire) -CoinEx beschleunigt sein Wachstum in ganz Europa mit der Einführung des EU Ambassador Program, das Institutionen, erfahrenen Tradern und Community-Leadern die Möglichkeit bietet, ihren Einfluss zu vergrößern und gleichzeitig mit einer weltweit führenden Krypto-Börse zusammenzuarbeiten.Über das ProgrammDas EU Ambassador Program konzentriert sich auf drei Schlüsselgruppen:- Institutionen und Partner - Market Maker, Broker und Trading-Unternehmen- Fortgeschrittene Trader - VIP-Kunden, API-Nutzer und quantitative Trader- Community-Leaders und KOLs - Krypto-Influencer, Dozenten und führende Köpfe der Trading-CommunityDas Programm ist ein Eckpfeiler der Partnerstrategie von CoinEx und bietet Top-Tradern und Community-Leadern die Möglichkeit, direkt mit der Börse zusammenzuarbeiten. Botschafter profitieren von folgenden Vorteilen:- Wettbewerbsfähige, personalisierte Rabatte und monatliche Boni- Maßgeschneiderte Kampagnen und exklusive Trading-Gebühren für Communities- Engagierte regionale Unterstützung und Ressourcen für berufliches Wachstum- Möglichkeiten zur gemeinsamen Organisation von Bildungsinhalten und lokalen InitiativenIn den letzten drei Monaten haben die CoinEx-Botschafter ihre Community-Netzwerke erfolgreich um mehr als 30 % erweitert und dabei sowohl ihren Einfluss als auch ihr regelmäßiges Einkommen erheblich gesteigert. Dieser bemerkenswerte Fortschritt unterstreicht das Engagement des Programms für die Förderung von für beide Seiten vorteilhaften Partnerschaften - zur Verbesserung der Konnektivität, zur Erweiterung der Reichweite und zur Steigerung des Mehrwerts sowohl für die Botschafter als auch für die Börse.Bewerben Sie sich noch heuteDie Bewerbungen werden täglich geprüft. Ausgewählte Bewerber werden direkt kontaktiert, um maßgeschneiderte Kooperationsbedingungen und Leistungspakete zu besprechen.Bewerben Sie sich jetzt über das entsprechende Formular (https://forms.gle/m8LXMiE9PBEJ23Sm8)Informationen zu CoinExCoinEx (http://www.coinex.com/) wurde 2017 gegründet und ist eine preisgekrönte Krypto-Börse, bei der die Nutzer im Mittelpunkt stehen. Seit ihrer Einführung durch den branchenführenden Mining-Pool ViaBTC gehört die Plattform zu den ersten Krypto-Börsen, die einen Nachweis über ihre Reserven veröffentlicht haben, um sicherzustellen, dass die Vermögenswerte der Nutzer zu 100 % versichert sind. CoinEx bietet seinen über 10 Millionen Nutzern in mehr als 200 Ländern und Regionen über 1300 Coins, unterstützt durch professionelle Funktionen und Dienstleistungen. Außerdem ist CoinEx die Heimat seines nativen Tokens CET, der Anreize für Nutzeraktivitäten schafft und gleichzeitig sein Ökosystem stärkt.View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/coinex-startet-ein-neues-botschafterprogramm-fur-top-trader-und-community-leader-302539031.htmlPressekontakt:Yihui Gong pr@coinex.comOriginal-Content von: CoinEx Global Limited, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/161159/6104732