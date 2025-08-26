© Foto: Richard Drew - APLaut Mark Zandi droht fast ein Drittel der US-Bundesstaaten in die Rezession zu rutschen, während wichtige Regionen wie Kalifornien und New York das Wachstum noch stützen.Mark Zandi, Chefökonom von Moody's Analytics, warnt erneut vor einer drohenden Rezession in den USA. Seiner Analyse zufolge befinden sich Bundesstaaten, die zusammen fast ein Drittel der US-Wirtschaftsleistung ausmachen, bereits in einer Rezession oder sind stark gefährdet. Ein weiteres Drittel stagniere, während nur noch das restliche Drittel wachse. "Die von der Rezession betroffenen Bundesstaaten sind über das ganze Land verteilt, aber der Großraum Washington D.C. sticht aufgrund von Stellenkürzungen in der Regierung …Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 wallstreetONLINE