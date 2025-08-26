© Foto: picture alliance / Zoonar | Sunshine SeedsIm neuesten Video auf wO TV rechnet Jan Willhöft, Partner bei AXINO Capital, mit der aktuellen Entwicklung im Silbermarkt ab. Die Fakten sprechen für sich! Silber erlebt nun ein beeindruckendes Comeback. Die großen Player steigen ein, und das sei kein Zufall. Die saudische Zentralbank hat kürzlich fast eine Million Unzen Silber zu einem Preis von rund 31 US-Dollar gesichert. Nur die Spitze des Eisbergs China steigert seine Importe massiv, vor allem aus Russland, während die Silberknappheit immer bedrohlicher werde. Willhöft analysiert die entscheidenden Treiber für die aktuelle Preisentwicklung und zeigt, wie die industrielle Nachfrage, insbesondere aus der Solartechnologie, den Silbermarkt …Den vollständigen Artikel lesen ...
