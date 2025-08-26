DJ PTA-News: Deutsche Balaton AG: Vorstand beschließt Erwerb eigener Aktien

Heidelberg (pta000/26.08.2025/17:09 UTC+2)

Der Vorstand der Deutsche Balaton Aktiengesellschaft, Heidelberg, hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats den Beschluss (nachfolgend der "Aktienrückkaufbeschluss") gefasst, bis zu 1.000 Stück eigene Aktien (entsprechend rund 0,95% des Grundkapitals) der Deutsche Balaton Aktiengesellschaft im Rahmen eines an alle Aktionäre gerichteten freiwilligen öffentlichen Erwerbsangebots außerhalb der Börse zu erwerben. Der Aktienrückerwerb soll zu einem Erwerbspreis (ohne Erwerbsnebenkosten) von voraussichtlich 2.175,00 Euro je auf den Inhaber lautende Stückaktie der Deutsche Balaton Aktiengesellschaft mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von 1,00 Euro erfolgen.

Der Vorstand hat sich in seinem Beschluss vorbehalten, auch mehr als 1.000 eigene Aktien zu erwerben, wenn im Rahmen des Angebots zum Erwerb eigener Aktien mehr als 1.000 eigene Aktien angedient werden, höchstens jedoch bis zur Höchstgrenze der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 22. August 2024.

Einzelheiten zu dem Aktienrückkauf werden demnächst im Bundesanzeiger und auf der Internetseite der Gesellschaft unter http://www.deutsche-balaton.de veröffentlicht werden. Der Aktienrückkaufbeschluss beruht auf der Ermächtigung der Hauptversammlung der Gesellschaft vom 22. August 2024, wonach die Gesellschaft zum Erwerb eigener Aktien in einem Zeitraum bis zum 21. August 2029 ermächtigt ist. Die eigenen Aktien sollen im Rahmen der von der Hauptversammlung am 22. August 2024 erteilten Ermächtigung verwendet werden.

Aktuell hält die Deutsche Balaton Aktiengesellschaft 352 eigene Aktien.

