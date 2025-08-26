BYDs Submarke Yangwang hat auf der Teststrecke von ATP Automotive Testing Papenburg in Deutschland mit 472,41 km/h laut eigenen Angaben einen neuen Weltrekord für Elektrofahrzeuge aufgestellt. Diese Leistung wurde am 8. August 2025 mit dem neuesten Yangwang-Supersportwagen U9 Track Edition erzielt, wie der chinesische Autobauer jetzt mitteilt. Am Steuer saß der deutsche Rennfahrer Marc Basseng, der im Jahr 2024 den bisher gültigen Weltrekord für ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 electrive.net