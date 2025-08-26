Der August neigt sich dem Ende zu. Die ersten acht Monate 2025 hatten es in sich. Viele Small und Mid Caps haben sich seit Jahresanfang nicht nur von ihren Tiefstständen gelöst, sondern sind mittlerweile in eine neue Aufwärtsbewegung übergegangen. Wichtig: Das dürfte erst der Anfang eines nachhaltigen Comebacks gewesen sein. Die nächsten potenziellen Highflyer warten schon. Experten sind überzeugt: Wer heute in deutsche Nebenwerte investiert, setzt auf den produktiven Kern der deutschen Wirtschaft. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
