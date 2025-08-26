© Foto: 1232604551Mit einer Allianz für Quanten-Supercomputing wollen IBM und AMD Innovation beschleunigen, bahnbrechende Entdeckungen ermöglichen und die Tech-Zukunft prägen.IBM und AMD haben eine enge Kooperation angekündigt, um die nächste Generation des Hochleistungsrechnens zu entwickeln. Die beiden Technologiekonzerne wollen Quantencomputer mit klassischer Hochleistungsrechen- und Künstliche-Intelligenz-Infrastruktur kombinieren und damit ein sogenanntes "quantenzentriertes Supercomputing" etablieren. Hybridmodell soll Grenzen klassischer Systeme überwinden "Quantencomputer werden die natürliche Welt simulieren und Informationen auf völlig neue Weise darstellen", erklärte Arvind Krishna, Vorstandschef …Den vollständigen Artikel lesen ...
