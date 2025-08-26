Anzeige / Werbung

Temu-Mutter PDD: Wachstum ja, Marge nein? Quartalsanalyse 2025

Temu-Mutter PDD Holdings hat im zweiten Quartal 2025 erneut steigende Umsätze gemeldet - und die Erwartungen damit übertroffen. Doch die Dynamik des Umsatzwachstums schwächt sich ab, während gleichzeitig steigende Kosten die Margen belasten. Ein zusätzlicher Unsicherheitsfaktor sind die verschärften US-Zölle, die das bisherige Geschäftsmodell unter Druck setzen und die Expansion von Temu verteuern. Zwar bleibt die globale Discount-Plattform ein Wachstumstreiber, doch sie verschlingt enorme Ressourcen, sodass sich die Profitabilität zunehmend eintrübt.

In unserer heutigen Analyse werfen wir einen Blick auf die aktuellen Quartalszahlen, die Effekte der Zollpolitik und die Frage, wie nachhaltig PDD das hohe Expansionstempo halten kann. Neben Temus aggressivem Wachstum geht es auch um Pinduoduos Stellung im chinesischen Heimatmarkt und die Balance zwischen Umsatz und Gewinn. Außerdem sprechen wir über Chancen und Risiken für Anleger - von regulatorischen Hürden in den USA und Europa bis hin zum langfristigen Potenzial des globalen E-Commerce-Giganten.

Auszug, hier geht's zum vollständigen Artikel und zum Video!

Abonnieren Sie unseren YouTube-Kanal für tagesaktuelle Analysen und Charttechnik zu US-Aktien:

Folgen Sie uns auf Twitter für regelmäßige Aktien-Updates:

Weitere Nachrichten, Aktienkurse und Prognosen zu Aktien: Ausführliche Analysen



Risikohinweis

Dieser Artikel ist die persönliche Meinung des Autors. Er dient lediglich als Information. Diese Analysen dürfen nicht als Anlage- oder Vermögensberatung interpretiert werden. Eine Investitionsentscheidung bezüglich irgendwelcher Wertpapiere oder sonstiger Finanzinstrumente benötigt das Hintergrundwissen Ihrer persönlichen Situation, welche der Autor nicht kennt. Dieser Inhalt veraltet und wird nach Veröffentlichung nicht aktualisiert.

Jede Investition ist mit Risiken verbunden. Jeder Anleger sollte, wenn möglich mit Hilfe eines externen Beraters, prüfen, ob diese Finanzinstrumente für seine persönliche Situation geeignet sind. Die auf einem Demokonto erzielten Gewinne sind keine Garantie für zukünftige Gewinne. Der Einsatz eines Hebels beinhaltet das Risiko, mehr als den Gesamtbetrag des Kontos zu verlieren. Sie sind nicht verpflichtet, eine Hebelwirkung zu nutzen.