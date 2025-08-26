© Foto: DALL-EMit dem höchsten Schuldenberg in der EU und politischer Instabilität geraten französische Bonds zunehmend unter Druck. Es droht ein sprunghafter Anstieg der Risikoaufschläge, die Ausfallwahrscheinlichkeit steigt.Französische Staatsanleihen stellen aktuell das Vertrauen der Anleger auf eine harte Probe. Obwohl Frankreich noch immer den Ruf eines relativ stabilen Staates in der Europäischen Union hat, haben politische Unruhen und eine hohe Staatsverschuldung die Märkte verunsichert. Die Bonds des Landes rentieren mittlerweile höher als die Griechenlands. Droht eine neue Schuldenkrise wie 2009? Die aktuellen Kreditratings von S&P und Fitch bei AA- sowie Moody's mit Aa3 spiegeln die Sorgen …Den vollständigen Artikel lesen ...
