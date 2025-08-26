Neuer agentenbasierter KI-Ansatz definiert Geschwindigkeit in der Legal-Tech-Branche neu und ist mit über 40000 pro Stunde verarbeiteten Dokumenten um ein Vielfaches schneller als herkömmliche Systeme

PORTLAND, Oregon, Aug. 26, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Exterro, Marktführer im Bereich einheitliches Datenrisikomanagement, hat heute seine neueste Innovation von Exterro Intelligence, Exterro Assist for Data, vorgestellt, die speziell darauf ausgelegt ist, sicherere, zuverlässigere, umsetzbare und präzisere Ergebnisse zu liefern. Künstliche Intelligenz (KI) ist bereits seit über einem Jahrzehnt durch Technologien wie Smart Labeling, Contextual Insights sowie Bild- und Videoerkennung in die Datenrisikomanagement-Plattform von Exterro integriert. Mit der neuesten Entwicklung setzt Exterro jedoch neue Maßstäbe durch den Einsatz spezialisierter KI-Agenten.

Diese innovative Methodik ist ein intelligentes System, das speziell für Rechts-, Datenschutz-, Sicherheits- und Governance-Teams entwickelt wurde, um zielgerichtet und kontextbezogen agieren zu können. Diese nächste Generation von Exterro Intelligence ist ab sofort verfügbar und in die neue Funktion "Exterro Assist for Data" eingebettet. Künftig wird der agentenbasierte Ansatz von Exterro Intelligence auf die gesamte Datenrisikomanagement-Plattform von Exterro ausgeweitet, einschließlich der Produkte für die rechtliche Aufbewahrung, digitale Forensik und Reaktion auf Vorfälle sowie Datenschutz und Governance.

"Mit der Einführung der nächsten Generation von Exterro Intelligence hält Exterro nicht nur mit der KI-Innovation Schritt, sondern löst auch Probleme für seine Kunden. Dies ist eine der fortschrittlicheren, agentenbasierten KI-Anwendungen, die ich im Bereich Datenrisikomanagement gesehen habe. Der agentenbasierte Ansatz in Exterro Assist for Data reduziert Sicherheitsbedenken und liefert zugleich schnellere, genauere und überprüfbare Ergebnisse", so Ryan O'Leary, Research Director, Privacy and Legal Technology, IDC.

Agentenbasierte KI von Exterro liefert leistungsstarke Ergebnisse

Die Intelligenz von Exterro wird in allen Lösungen bereitgestellt und erschließt den Kunden einen enormen Mehrwert. Exterro steigert diesen Nutzen mit seinem agentenbasierten Ansatz, indem es zentrale Bedenken von Kunden ausräumt, die KI-Lösungen für die Datenprüfung evaluieren. Exterros transformativer Ansatz zur Bereitstellung von Exterro Intelligence über Exterro Assist for Data ermöglicht insbesondere:

Erhebliche Kosteneinsparungen Mit Exterro Intelligence erhalten Kunden unbegrenzte Frage-und-Antwort-Möglichkeiten sowie ihren ersten Fall inklusive Themenklassifizierung (bis zu 250?GB). Dadurch sparen Kunden Zehn- bis Hunderttausende von Dollar im Vergleich zu Anbietern, die pro Dokument abrechnen oder Gebühren von Dritten weiterleiten.

Unübertroffene Geschwindigkeit und Effizienz Verwertbare Erkenntnisse lassen sich schneller gewinnen als mit manuellen Methoden der Datenprüfung. Exterro Intelligence verarbeitet und klassifiziert bis zu 40?000 Dokumente pro Stunde und übertrifft damit herkömmliche Systeme um ein Vielfaches. Exterro Assist for Data kann pro Stunde bis zu 100?000 Dokumente für Abfragen vorbereiten. Spezialisierte Exterro-Agenten erledigen Aufgaben, die sonst Stunden dauern würden, in Sekunden und beschleunigen Workflows um das bis zu 400-Fache.

Beispiellose Sicherheit und Kontrolle Durch den "Human in the Loop"-Ansatz ermöglicht Exterro seinen Kunden, die Kontrolle über ihre Daten und Abfragen zu behalten. Es werden keine Daten von externen LLM-Anbietern übertragen, gespeichert oder verarbeitet. Zertifizierungen nach DSGVO, SOC II, FedRAMP und HIPAA gewährleisten, dass die Plattform die höchsten Compliance-Standards erfüllt.

Volle Transparenz und Vertrauen Alle Ergebnisse enthalten eindeutige Quellenangaben und sind nachvollziehbar erläutert. Jede Erkenntnis ist nachvollziehbar, verständlich und sofort nutzbar.



"Unsere Mission ist es, den Status quo im Schutz von Unternehmen vor digitalen Risiken zu durchbrechen", so Bobby Balachandran, Gründer und CEO von Exterro. "Während der Rest der Branche Modelle von Drittanbietern wie OpenAI als Hülle für ihre KI nutzt oder lediglich über das Konzept agentenbasierter KI spricht, liefern wir konkrete Lösungen, die Risiken senken, Kosten reduzieren und gleichzeitig Geschwindigkeit, Sicherheit und Kontrolle erhöhen. Da wir jede Ebene unseres Technologie-Stacks selbst besitzen und kontrollieren, bieten wir größere Stabilität, konsistente Ergebnisse sowie eine transparente Kostenstruktur. So stellen wir sicher, dass fortschrittliche KI ohne versteckte oder unvorhersehbare Kosten zugänglich ist. Die Zukunft der KI ist agentenbasierte KI, und Exterro ist dabei führend."

Ein Blick unter die Haube: Exterro Intelligence in Exterro Assist for Data Review

In ihrem einflussreichen KI-Bericht 2025 identifiziert Mary Meeker Agentenschnittstellen, Enterprise-Copiloten und souveräne Systeme als bestimmende Faktoren für die nächste Welle der Enterprise-KI. Exterro Intelligence setzt diese Vision um und liefert blitzschnelle, nachvollziehbare Ergebnisse, die den strengen Anforderungen von Rechts- und Compliance-Prozessen entsprechen. Mit Exterro Intelligence hat das über 500 Ingenieure starke Entwicklungsteam von Exterro neu gedacht, wie Teams schnell überprüfbare Ergebnisse erzielen können, die selbst strengsten rechtlichen und Compliance-Anforderungen bei kritischen Datenherausforderungen entsprechen.

Exterro Intelligence setzt echte agentenbasierte KI ein, die Fachleuten den Einsatz spezialisierter, autonomer Agenten ermöglicht, um Rechts-, Datenschutz- und Sicherheits-Workflows schnell, präzise und nachvollziehbar zu verwalten und auszuführen. Dadurch wird sichergestellt, dass die zu prüfenden Daten während ihres gesamten Lebenszyklus in einer sicheren Umgebung verbleiben. Im Gegensatz zu KI-Tools von Wettbewerbern, die OpenAI nutzen, entfällt bei Exterro Assist for Data die Notwendigkeit, Daten zwischen getrennten Tools zu übertragen oder komplett auf LLMs von Drittanbietern angewiesen zu sein. Dieses Framework verringert das Risiko von Datenlecks und Compliance-Lücken. Es gibt Rechts- und Datenschutzteams die nötige Kontrolle und Transparenz, um auch in hochregulierten Umgebungen mit hohen Anforderungen sicher zu arbeiten.

Verfügbarkeit

Exterro Intelligence ist ab sofort auf seiner Datenrisikomanagement-Plattform verfügbar. Um mehr zu erfahren oder eine Demo der Exterro Intelligence anzufordern, die Exterro Assist for Data zugrunde liegt, besuchen Sie www.exterro.com/exterro-intelligence .

Über Exterro

Exterro unterstützt Unternehmen bei der Verwaltung von Datenrisiken mit einer umfassenden Plattform für E-Discovery, Datenschutz, Cybersicherheit und -verwaltung sowie digitale Forensik. Im Gegensatz zu anderen Softwareanbietern bietet Exterro unkomplizierte Lösungen, mit denen Unternehmen ihre Daten analysieren und schnell reagieren können. Die KI-gesteuerten Lösungen von Exterro liefern präzise, umsetzbare Erkenntnisse, damit Unternehmen die Einhaltung von Vorschriften sicherstellen, Risiken reduzieren, Abläufe rationalisieren und gleichzeitig Kosten senken können. Dank Exterro können Unternehmen ihre dringendsten Datenherausforderungen mit der nötigen Transparenz und Zuversicht angehen. Weitere Informationen finden Sie unter www.exterro.com .