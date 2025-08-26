DJ MÄRKTE EUROPA/Leichter - Frankreich und Trump die Themen

DOW JONES--An den europäischen Aktienmärkten ist es am Dienstag nach unten gegangen. Vor allem gegenüber Aktien aus Frankreich waren Anleger vorsichtiger eingestellt, steuert doch Frankreich auf politisch unruhige Zeiten zu. Verkauft wurden zudem Staatsanleihen, da eine zukünftige Abstufung der Bonität des Schuldners mit der drohenden Haushaltskrise wahrscheinlicher geworden ist. Der CAC-40 in Paris rutschte um 1,7 Prozent ab, die Rendite zehnjähriger französischer Staatsanleihen stieg um 5 Basispunkte auf 3,50 Prozent und befand sich damit fast auf Augenhöhe mit der Prämie, die Anleger vom Schuldner Italien forderten.

Zu den Hauptverlierer in Europa gehörten die Aktien der Banken; deren Index gab um 1,8 Prozent nach. Societe Generale und BNP Paribas brachen um bis zu 6,8 Prozent ein, Credit Agricole um 5,4 Prozent. Bei den Versicherern fielen Axa um 4 Prozent. Beim Einzelhändler Carrefour ging es 2 Prozent tiefer. Der DAX wurde davon um 0,5 Prozent nach unten gezogen auf 24.151 Zähler. Der Euro-Stoxx-50 verlor 1,1 Prozent auf 5.384 Punkte. Der Angriff von US-Präsident Donald Trump auf die Unabhängigkeit der US-Notenbank trat im Tagesverlauf etwas in den Hintergrund.

Erneute Sorgen um Frankreich

Frankreich steuert auf politisch unruhige Gewässer zu, urteilte Analystin Charlotte de Montpellier von ING, nachdem Premierminister Francois Bayrou für Anfang September die Vertrauensfrage für seine Minderheitsregierung gestellt hatte. Bayrou werde die Abstimmung wahrscheinlich verlieren, was seine kurze Amtszeit als Premierminister beenden würde, meinte De Montpellier. Damit stehe Präsident Emmanuel Macron vor einer undankbaren Wahl: Entweder einen neuen Regierungschef zu ernennen, der in der gespaltenen Nationalversammlung mit den gleichen Zwängen wie Bayrou konfrontiert wäre, oder Parlamentsneuwahlen mit unvorhersehbarem Ausgang auszurufen.

"Diese neue politische Krise setzt die politische Instabilität und die politische Intransparenz fort, die Frankreich seit der Auflösung des Parlaments im Juni 2024 belastet, und verschärft sie noch," argumentierten die Analysten Arnaud Mares und Michel Nies von Citi. Die Situation unterstreiche die offensichtliche Unfähigkeit Frankreichs, die Kontrolle über seine Haushaltsdynamik wiederzuerlangen, was das Risiko einer Abstufung des Länderratings erhöhe. Auch nach Einschätzung von JP Morgan dürfte Premier François Bayrou das Vertrauensvotum nicht überstehen. Die Mehrzahl der Oppositionsführer hätten bereits angekündigt, dass sie gegen die Regierung stimmen würden.

Im DAX fielen Commerzbank um 5 Prozent. Neben der allgemeinen Bankenschwäche belastet laut Abgaben aus dem Handel eine Abstufung der Aktie auf "Underperform" von "Neutral" durch Bank of America. Nach dem völlig überraschenden Abgang von CFO Soraya Benchikh ging es mit British American Tobacco (BAT) an der Londoner Börse um 1,9 Prozent nach unten. Der Abgang werfe Fragen auf, so AJ Bell. Benchikh habe eine Schlüsselrolle beim finanziellen Turnaround des Tabakkonzerns gespielt. Über die Hintergründe war nichts bekannt. Der Prozess zur Suche nach einem Nachfolger ist eingeleitet. Benchikh stehe bis Ende des Jahres zur Verfügung, um den Übergang zu unterstützen, teilte BAT mit.

Trump attackiert Unabhängigkeit der Fed

Auch Donald Trump belastete weiter die Börsen: Er kündigte per Tweet an, Fed-Gouverneurin Lisa Cook zu entlassen. Die Entlassung der Fed-Gouverneurin markiere eine klare Eskalation der Einmischung des Weißen Hauses im Zusammenhang mit den Bestrebungen von Trump, die US-Bundesregierung und ihre Behörden umzugestalten, meinte Saul Eslake, ehemaliger Chefvolkswirt von Merrill Lynch in Australien. Loyalität scheine ein Kriterium für eine Weiterbeschäftigung in hohen öffentlichen Ämtern zu sein, fügt er hinzu. Die Unabhängigkeit der Fed sei ein Eckpfeiler für den Status von US-Staatsanleihen und des US-Dollar als sicherer Hafen. Und wie so viele Dimensionen der Marke Amerika stehe sie nun unter einem massiven Angriff, sagt er. Daraus könne nichts Gutes entstehen.

=== Index Schluss Entwicklung in % Seit Jahresbeginn* Euro-Stoxx-50 5.383,68 -1,1% +11,2% Stoxx-50 4.562,45 -0,9% +6,9% Stoxx-600 554,20 -0,8% +10,1% XETRA-DAX 24.152,87 -0,5% +21,9% CAC-40 Paris 7.709,81 -1,7% +6,3% AEX Amsterdam 904,91 -0,7% +3,7% ATHEX-20 Athen 5.226,71 -2,0% +49,3% BEL-20 Brüssel 4.836,18 -0,5% +14,0% BUX Budapest 105.155,63 +0,3% +32,2% OMXH-25 Helsinki 4.975,86 -0,6% +15,9% OMXC-20 Kopenhagen 1.566,64 -2,2% -23,8% PSI 20 Lissabon 7.844,17 -0,9% +24,1% IBEX-35 Madrid 15.119,30 -1,0% +31,7% FTSE-MIB Mailand 42.654,95 -1,3% +26,4% OBX Oslo 1.581,26 -0,0% +18,9% PX Prag 2.287,95 -0,4% +30,5% OMXS-30 Stockholm 2.656,85 -0,4% +7,5% WIG-20 Warschau 2.907,53 +0,1% +32,6% ATX Wien 4.703,65 -1,2% +29,9% SMI Zürich 12.160,89 -0,4% +5,2% *bezogen auf Vortagesschluss DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Fr, 17:30 % YTD EUR/USD 1,1655 +0,3% 1,1620 1,1728 +12,2% EUR/JPY 171,64 +0,0% 171,63 171,95 +5,4% EUR/CHF 0,9359 -0,0% 0,9363 0,9389 -0,2% EUR/GBP 0,8643 +0,1% 0,8634 0,8662 +4,3% USD/JPY 147,27 -0,3% 147,72 146,62 -6,1% GBP/USD 1,3485 +0,2% 1,3457 1,3540 +7,6% USD/CNY 7,1080 -0,0% 7,1095 7,1221 -1,4% USD/CNH 7,1537 -0,0% 7,1568 7,1675 -2,4% AUS/USD 0,6498 +0,2% 0,6481 0,6497 +4,8% Bitcoin/USD 109.590,80 -0,4% 110.023,10 116.872,60 +16,4% ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 63,46 64,80 -2,1% -1,34 -9,4% Brent/ICE 67,40 68,80 -2,0% -1,40 -8,1% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold 3.385,88 3.368,50 +0,5% 17,38 +28,4% Silber 38,58 38,58 0% 0,00 +33,6% Platin 1.153,98 1.158,39 -0,4% -4,41 +32,1% Kupfer 4,46 4,48 -0,5% -0,02 +8,4% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags (Angaben ohne Gewähr) ===

August 26, 2025

