Chicago Atlantic hat seine Rolle als alleiniger Vermittler und Verwaltungsbeauftragter bei der Finanzierung eines vorrangig besicherten Darlehens mit fester Laufzeit für TrueRC Canada Inc. ("TrueRC") bekannt gegeben. TrueRC wurde 2014 von Hugo Chamberland gegründet und ist führend in der Entwicklung und Herstellung von Drohnenantennen.

"Der Ruf von TrueRC beruht auf der Herstellung hochwertiger Produkte sowohl für Hobbyanwender als auch für kommerzielle Applikationen. Von Enthusiasten des Drohnenrennens bis hin zu professionellen UAV-Betreibern sind ihre Antennen zum bewährten Standard für Leistung, Langlebigkeit und Zuverlässigkeit geworden", berichtet David Enright, Partner und Leiter des Bereichs Direct Lending bei Chicago Atlantic. "Der Einsatz des Unternehmens für Innovation und Qualität hat ihm eine loyale weltweite Kundschaft eingebracht, und wir sind stolz darauf, TrueRC bei seinem Eintritt in die nächste Wachstumsphase als Partner zu begleiten."

TrueRC ist auf Hochleistungsantennen und Zusatzgeräte für Drohnen und FPV-Anwendungen (First Person View) spezialisiert und setzt weiterhin Maßstäbe für Innovation und Zuverlässigkeit in der Branche. TrueRC hat seinen Sitz in Rouyn-Noranda, Québec, und hat sich mit seinen präzisionsgefertigten Produkten, darunter die weithin bekannten Serien X-Air, OCP und Singularity, weltweit einen herausragenden Ruf erworben. Die Antennen überzeugen durch außergewöhnliche Signalqualität, große Reichweite und Langlebigkeit. Diese Eigenschaften haben TrueRC eine treue Anhängerschaft unter Drohnenenthusiasten und UAV-Profis rund um den Globus eingebracht.

Durch die Kombination aus technischem Fachwissen und Innovationsfreude hat TrueRC das Design von Immersionsflugantennen revolutioniert, beispiellose Projekte ermöglicht und die Leistung von Freizeit- und Profianwendungen gleichermaßen verbessert von Wettkampfrennstrecken bis hin zur Luftbildfotografie. Vor dem Hintergrund eines rasanten Wachstums des weltweiten Drohnenmarktes, das durch regulatorische Neuerungen, moderne Technologien und eine zunehmende Vielfalt an Einsatzmöglichkeiten in Militär, Wirtschaft und Freizeit vorangetrieben wird, ist TrueRC bestens aufgestellt, um weiterhin Antennenlösungen zu entwickeln, die den steigenden Anforderungen der heutigen Drohnen-Community gerecht werden.

"Wir begrüßen den Abschluss dieser Investition in TrueRC und freuen uns, die nächste Wachstumsphase des Unternehmens zu unterstützen", so Hugo Chamberland, Gründer von TrueRC. "Die Partnerschaft mit Chicago Atlantic verleiht uns die finanzielle Stärke und Flexibilität, die wir benötigen, um unsere Produktion zu skalieren, neue Produkte zu entwickeln und unseren Kunden weltweit innovative Lösungen anzubieten."

Über Chicago Atlantic

Chicago Atlantic ist ein alternativer Investmentmanager für private Märkte, der sich auf Branchen und Unternehmen konzentriert, in denen die Nachfrage nach Kapital das traditionelle Angebot übersteigt. Die Anlagestrategien des Unternehmens umfassen opportunistische private Kredite und Beteiligungen mit Schwerpunkt auf Krediten für esoterische Branchen, Spezialkredite auf Basis von Vermögenswerten, Liquiditätslösungen sowie Wachstums- und Technologiefinanzierungen. Chicago Atlantic hat Kreditfazilitäten in Höhe von über 2,8 Milliarden US-Dollar abgeschlossen. Das Team von Chicago Atlantic besteht aus über 95 Fachleuten und hat Niederlassungen in Chicago, Miami, New York und London. Weitere Informationen zu den Investitionsmöglichkeiten und Finanzierungsprodukten von Chicago Atlantic finden Sie unter chicagoatlantic.com.

