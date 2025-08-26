Die Afton Chemical Corporation, weltweit führender Anbieter von Benzin-Leistungsadditiven (GPA), gibt stolz die Markteinführung ihrer HiTEC 65522 GPA-Serie bekannt, die nun für die Verwendung in TOP TIER+-Benzin zugelassen ist. Diese innovative Additivserie wurde entwickelt, um den sich wandelnden Anforderungen der modernen Motorentechnologie gerecht zu werden, insbesondere den Benzin-Direkteinspritzmotoren (GDI), die laut dem aktuellen Automobil-Trendbericht der US-Umweltschutzbehörde EPA mittlerweile in 74 aller Neufahrzeuge in Nordamerika zum Einsatz kommen.

Vor zwanzig Jahren hat eine Gruppe von Originalgeräteherstellern (OEMs) den freiwilligen TOP TIER-Standard eingeführt, um die Kraftstoffreinigung zu verbessern und die Motorleistung zu optimieren. In Anerkennung der Fortschritte in der Motorentechnologie und der Notwendigkeit aktualisierter Standards haben diese OEMs den überarbeiteten TOP TIER+-Standard eingeführt. Dieser neue Standard enthält zusätzliche Anforderungen zur Vermeidung potenzieller Ablagerungsprobleme in GDI-Motoren und gewährleistet sauberere und effizientere Kraftstoffoptionen.

Der neue TOP TIER+-Standard, Überarbeitung G, der Anfang Januar veröffentlicht wurde, umfasst zwei neue Testmethoden unter Verwendung eines GM LHU-Motors. Der erste Test bewertet die Ablagerungskontrolle des Injektors durch Messung der Verschmutzung und Partikelbildung des Injektors. Verunreinigungen des Einspritzventils können zu schlechten Sprühmustern, einer beeinträchtigten Kraftstoffzufuhr, einem erhöhten Kraftstoffverbrauch und erhöhten Partikelemissionen führen. Der zweite Test konzentriert sich auf den Schutz vor stochastischer Vorentzündung (SPI), einem schädlichen Vorentzündungsereignis, das in modernen Downsizing-Motoren auftreten und möglicherweise zu einem Motorschaden führen kann. Weitere Informationen zu TOP TIER+ finden Sie unter www.toptiergas.com.

In Erwartung dieser Veränderungen hat Afton Chemical die HiTEC 65522 GPA-Serie entwickelt, unsere bislang wirksamste Chemie. Sie wurden speziell entwickelt, um Ablagerungen an Einlassventilen hervorragend zu kontrollieren und gleichzeitig eine überlegene Ablagerungskontrolle für die Direkteinspritzmotortechnologie zu bieten. Diese Additive sorgen für optimale Motorleistung und Langlebigkeit und entsprechen den strengen Anforderungen des neuen TOP TIER+-Standards.

"Wir freuen uns sehr, die HiTEC 65522 GPA-Serie auf den Markt zu bringen", sagte Gerardo Alvarez, Marketing Director für Nord- und Südamerika bei Afton Chemical. "Unser Team hat fleißig daran gearbeitet, ein Additiv zu entwickeln, das die neuen TOP TIER+-Anforderungen nicht nur erfüllt, sondern sogar übertrifft. Diese Markteinführung unterstreicht unser Engagement für innovative Lösungen, die die neuesten Fortschritte in der Motorentechnologie unterstützen."

Afton Chemical ist bereit, Kraftstoffhändler mit der HiTEC 65522 GPA-Serie zu unterstützen. Klicken Sie hier, um mehr darüber zu erfahren, wie der neue TOP TIER+-Standard des TOP TIER-Programms die Kraftstoffqualität für Benzin-Direkteinspritzmotoren (GDI) verbessert, indem er Ablagerungen in den Einspritzdüsen und stochastische Vorentzündungen (SPI) bekämpft und so für sauberere und effizientere Kraftstoffoptionen sorgt.

Über Afton Chemical

Die Afton Chemical Corporation gehört zur Unternehmensgruppe NewMarket Corporation (NYSE: NEU) und ist seit über 100 Jahren auf dem Markt für Kraftstoff- und Schmierstoffadditive tätig. Unsere Technologielösungen umfassen Additive für Antriebsstrang-, Motoröle, Hochleistungs- und Raffineriekraftstoffe sowie industrielle Anwendungen. Wir nutzen unser Know-how in den Bereichen Rezepturentwicklung, Technik und Marketing, um unseren Kunden bei der Entwicklung und Vermarktung von Kraftstoffen und Schmierstoffen zu helfen, die Emissionen reduzieren, den Kraftstoffverbrauch senken, die Lebensdauer der Geräte verlängern, die Zufriedenheit der Bediener verbessern und die Gesamtkosten für den Betrieb von Fahrzeugen und Geräten senken. Wir konzentrieren uns auf die Weiterentwicklung unserer Technologie, die Erfüllung von Spezifikationen und die Umsetzung unserer Philosophie "Passion for Solutions®", um unseren Kunden die Differenzierung zu bieten, die sie benötigen, um sich von anderen abzuheben. Wir unterstützen unsere weltweiten Aktivitäten durch regionale Hauptsitze in Asien-Pazifik, EMEAI, Lateinamerika und Nordamerika. Die Afton Chemical Corporation hat ihren Hauptsitz in Richmond, Virginia, USA. Weitere Informationen finden Sie unter www.aftonchemical.com.

