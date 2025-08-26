EU-Strategiewechsel: Digitaler Euro könnte auf Ethereum und Solana basieren

Kryptowährungen waren in der Europäischen Union lange Zeit kein Thema. Doch plötzlich scheint die EU auf Ethereum und Solana zu setzen, und das im Namen eines viel beachteten Projektes. Das steckt konkret dahinter.

EU erwägt Blockchain-basierte Lösung für digitalen Euro

Die EU gilt für viele Beobachter allgemein als rückschrittlich, überreguliert und sehr vorsichtig beim Einsatz neuer Technologien. Ein Bericht der Financial Times zeigt allerdings: Die Europäische Union kann auch anders. Denn bei einem wichtigen Projekt könnte nun auf die Kryptowährungen Ethereum und Solana gesetzt werden. So erwägen die EU und die Europäische Zentralbank (EZB) den digitalen Euro, der demnächst starten soll (ein CBDC) über die Blockchains von Ethereum oder Solana zu betreiben.

Grund dafür: Durch einen solchen Schritt wären die Zahlungen allgemein öffentlich, schneller und einsehbar. Bei einer privaten Blockchain, wie bisher geplant, wäre dies nicht der Fall. Damit reagiert die EU auf den Vorstoß der USA in Bezug auf Stablecoins. Diese hatten durch den GENIUS-Act, der massiv durch Trump gepusht worden war, eine Offensive für Dollar-gedeckte Kryptowährungen eingeleitet.

Experten sehen digitalen Euro mit gemischten Gefühlen

Doch so positiv ein möglicher digitaler Euro auf Basis von Ethereum oder Solana auch sein mag, Juan Ignacio Ibañez, Generalsekretär der MiCA Crypto Alliance, sieht diese Entwicklung eher mit gemischten Gefühlen. Er sagte: "Positiv ist, dass ein öffentlicher, auf Blockchain basierender digitaler Euro das Potenzial hat, besser mit der gesamten Infrastruktur zu interagieren, die in diesen Jahren auf Blockchain entwickelt wird." Als negativ sieht der Experte jedoch den Fakt, dass so der Einfluss der EU auf Blockchains größer werden könnte.

Auch im Allgemeinen steht der digitale Euro in der Kritik. Einerseits wird er zwar als dringend notwendiger Vorstoß betrachtet, nach der Stablecoin-Offensive der USA, doch andere Stimmen befürchten durch eine solche Währung mehr Überwachung durch den Staat. Das Thema Digitaler Euro dürfte also weiter heiß diskutiert bleiben. Dass die Anwendung aber auch auf Ethereum oder Solana laufen könnte und dies ernsthaft von der EU erwägt wird, zeigt, dass Kryptowährungen immer mehr Aufmerksamkeit und Akzeptanz erhalten.

