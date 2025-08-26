Bitcoin-Sorgen unbegründet? Experten entkräften Angst vor Totalverlust

Der Bitcoin ist das erfolgreichste Asset in den Portfolios von Anlegern in den vergangenen Jahren gewesen. Doch unter den Investoren besteht vor allem aus einem Grund die Angst vor einem Totalverlust. Das müssen Sie jetzt wissen.

Mining-Pool Konzentration löst 51%-Attacke-Befürchtungen aus

Bitcoin wird als Anlage immer beliebter und findet gerade bei großen Institutionen, speziell in den USA, immer mehr Anklang. Doch während sich die Erfolgsgeschichte der Mutter aller Kryptowährungen scheinbar immer weiter schreibt, gibt es eine Entwicklung, die bei immer mehr Anlegern Sorgen um einen möglichen Totalverlust auslöst. Konkret geht es dabei um die Macht großer Mining-Pools im Bitcoin-Netzwerk.

Aktuell laufen mehr als 50 Prozent der Rechenleistung bei zwei großen Playern, Foundry USA und AntPool, zusammen. Damit geht bei einigen Experten die Sorge um, es könnte zu einer 51-Prozent-Attacke auf das BTC-Netzwerk kommen. So schrieb der Finanzanalyst Jacob King: "Das ist äußerst alarmierend! Sogar viele Bitcoiner, die ich kenne, geraten in Panik."

Experten sehen keine reale Gefahr für das Bitcoin-Netzwerk

Allerdings wird der scheinbar kritische Systemfehler bei genauerem Hinsehen schnell relativiert. Horst Treiblmaier, Professor von der Modul Universität Wien, erklärt gegenüber BTC-ECHO: "Die Pools verwalten die Rechenleistung ja lediglich für ihre Teilnehmer. Bei einem Fehlverhalten ist davon auszugehen, dass die Mitglieder den Pool verlassen." Denn bei den Mining Pools handelt es sich nicht um einzelne Akteure, sondern große Gruppen, innerhalb derer die Individuen selbst entscheiden.

Dementsprechend müssen sich Anleger wenig Sorgen um einen 51-Prozent-Angriff auf das Bitcoin-Netzwerk machen. Zusätzlich dazu zu bedenken ist, dass in der Analyse von Jacob King zwar die Daten aller Miningpools enthalten sind, aber beispielsweise börsennotierte Betreiber der Aktivität wie Riot oder Mara fehlen. Daher ist der Anteil der angeblich gefährlichen Miningpools auch deutlich geringer, als die These zunächst andeutet.

Trotzdem sieht es nicht danach aus, als würde dieses Thema in naher Zukunft wirklich relevant werden, und die Erfolgsstory der Mutter aller Kryptowährungen könnte sich fortsetzen, die übrigens erst kürzlich ein neues Allzeithoch erreicht hat. Allerdings könnte es das noch nicht gewesen sein, zumal ein wirklich einzigartiges Projekt die Blockchain jetzt auf ein neues Level heben könnte.

