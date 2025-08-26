Bitcoin fällt, aber Analysten gehen wegen L2 im Uptober von 200.000 USD aus

Bitcoin ist über die vergangenen 24 Stunden bis auf fast 109.000 USD gefallen und konnte sich mittlerweile wieder auf 110.270 USD etwas erholen. Dennoch notiert er diesen Tag weiterhin im Minus. Verstärkt wurde die Korrektur durch eine Liquidierung von Long-Positionen im Umfang von 838 Mio. USD, welche die gehebelten Anleger aus dem Markt gespült hat.

Fortan müsste Bitcoin um 83 % steigen, um das Prognoseziel in Höhe von 200.000 USD zu erreichen. Angesichts des bärischen Septembers scheint ein solches Kursziel außerordentlich optimistisch. Dennoch hält es ein Analyst in den beiden bullischsten Monaten, dem Uptober und Moonvember für möglich.

In diesem Zusammenhang spielt ein bedeutender Katalysator eine wichtige Rolle, wobei dieser nicht nur für Preisanstiege, sondern ebenso eine Veränderung von Bitcoin an sich sorgt. Denn es handelt sich bei Bitcoin Hyper um das schnellste BTC-Layer-2-Protokoll, welches jemals entwickelt wurde.

Aus diesem Grunde wäre es auch nicht verwunderlich, wenn dieser nach seiner Markteinführung schnell exorbitante Preise erreicht. Bisher konnte das Projekt mit seinem Fundraising einen Finanzierungsbetrag in Höhe von 12,17 Mio. USD erzielen, da es sich um das erste seiner Art handelt, welches die Solana-Ausführungsgeschwindigkeit mit BTC vereint.

Auf diese Weise wird ein Ökosystem erschaffen, von dem viele glauben, dass es die Nachfrage von Bitcoin aufgrund des größeren Nutzens noch weiter antreibt. Schließlich wird somit die nötige dezentrale Infrastruktur geboten, welche die Bitcoin-Zweifler für die hohen Bewertungen sehen wollen.

Bitcoin Hyper nutzt eine Dual-Token-Ökonomie. In dieser nimmt auch Bitcoin eine wichtige Rolle ein, da er für dApps verwendet werden kann und somit das einst unmögliche nun realisiert wird. Dabei ist der HYPER-Coin die zentrale Währung für Gebühren, Ökosystem und mehr.

Einer der größten Vorteile von Bitcoin Hyper ist der BTC-Narrativ. Schließlich stattet er die führende Kryptowährung durch die Programmierbarkeit mit einem größeren Nutzen aus. Daher wären auch massive Preisanstiege nicht verwunderlich.

Aufgrund der Verbindung zu Bitcoin ist der HYPER-Coin mit einem Preis in Höhe von 0,012805 USD besonders attraktiv. Schließlich ist er unmittelbar mit dem Aufwärtspotenzial von BTC verbunden. Jedoch ist dieser nur noch für die nächsten 25 Stunden verfügbar.

Bitcoin konnte durch das Jackson-Hole-Symposium bis auf 117.000 USD steigen, da sich die Verantwortlichen der amerikanischen Notenbank dovisher geäußert hatten, als sie die Risiken für den Arbeitsmarkt größer als die durch die Inflation werteten. Deshalb hat auch die Wahrscheinlichkeit für eine Zinssenkung im September zugenommen.

Allerdings konnte sich der Optimismus der Anleger nicht lange halten. So hat sich ein Großinvestor dazu entschieden, eine große Menge von Bitcoins zu verkaufen. Dies führte zu einer Kaskade von Verkäufen und eine Liquidierung von Long-Positionen im Umfang von 838 Mio. USD. Damit fiel auch der BTC-Preis bis auf 109.000 USD.

Deswegen haben sich auch wieder die Bitcoin-Skeptiker zu Wort gemeldet, wie Peter Schiff. Dieser äußerte etwa, dass er einen BTC-Preis von 75.000 USD für realistisch halte. Zudem forderte er die Investoren nun zu einem Verkauf auf, damit sie später wieder günstiger in den Markt einsteigen können.

Seine Warnung trifft mit dem bärischen September zusammen, der bevorsteht und die Wahrscheinlichkeit für Verluste sogar noch einmal vergrößert. So war es historisch einer der schlechtesten Monate, wobei Bitcoin durchschnittlich 3,77 % und bis zu 19,01 % verlor.

Der bisherige Kursverlust kann die Annahme verstärken, dass es sich bei dem September um einen negativen Monat für Bitcoin handeln wird. Daher kommen auch Zweifel bezüglich des Prognoseziels für das aktuelle Jahr von 200.000 USD auf, welches Tom Lee von Fundstrat aufgestellt wurde.

Jedoch sind nicht alle plötzlich zu Bären geworden. Crypto Birb hält beispielsweise eine Korrektur auf 90.000 bis 95.000 USD für möglich. Somit würde auch wieder neuer Spielraum für eine Rally in den Monaten Oktober und November geschaffen werden, welches die historisch besten Monate waren.

Here's what I'm thinking:



Bitcoin will hit $90-95k in next 50 days.



Reversal after September 17 will kick off last leg of the bull but the month will close red.



October & November bull peak ~$200k+.



December short altseason (bags go 5-10X)



2026 is for bears.



- CRYPTO?IRB (@crypto_birb) August 5, 2025

Um das Ziel von 200.000 USD zu erreichen, wird allerdings mehr als eine saisonale Unterstützung benötigt. Auch die massiven Zukäufe von Krypto-Treasury-Unternehmen könnten sich in einem schlechten Marktumfeld ebenso gegen Bitcoin richten. Daher wird möglicherweise ein weiterer Katalysator für die Nachfrage benötigt, wie die schnellste BTC-L2 Bitcoin Hyper.

Bitcoin Hyper könnte die Layer-2 sein, die BTC auf 200.000 USD treibt

Mit der Einführung von Bitcoin Hyper wandelt sich die Nachfragelandschaft für Bitcoin. Selbst als ein Wertspeicher konnte er von 0,003 USD im Jahr 2010 bis auf heute 110.000 USD um 3.666.666.700 % zu einem der am höchsten bewerteten Vermögenswerte aufsteigen.

Ursprünglich wurde dieser als eine Peer-to-Peer-Währung konzipiert. Jedoch hat er sich in diesem Bereich bisher noch nicht wirklich durchgesetzt, abgesehen von einigen wenigen Ausnahmen, die mit L2-Zahlungssystemen experimentierten. Trotzdem halten die meisten ihre BTC bisher noch passiv als Wertspeicher und Inflationsschutz sowie aufgrund der Renditeaussichten.

Dies hat sich nun allerdings durch Bitcoin Hyper verändert, welcher die Solana Virtual Machine (SVM) in die Bitcoin-Basisschicht integriert. Auf diese Weise werden Hochleistungs-dApps mit einem Solana-Durchsatz ermöglicht, welche in der Sicherheit von Bitcoin verankert sind.

The Fastest Bitcoin Layer 2 Chain.



Scalability and Speed for Bitcoin are finally here. https://t.co/yzXqAckjDw pic.twitter.com/1mUqiQGtou - Bitcoin Hyper (@BTC_Hyper2) August 24, 2025

Zugriff auf das neue Ökosystem erhält man durch das Sperren von Bitcoins mit der Bridge. Dadurch wird dieselbe Anzahl von gewrappten Bitcoins auf der Layer-2 herausgegeben, welche sich für DeFi, Gaming, RWAs, NFTs, Memecoins, KIs und mehr verwenden lassen.

Daher wird auch nicht nur die Nützlichkeit von Bitcoin verbessert. Ebenso stärkt es die Sicherheit, da jede dApp-Interaktion auf BTC und seiner hohen Sicherheit beruht.

Jetzt nahen die beiden bullischen Monate Uptober und Moonvember, wobei Bitcoin Hyper der fehlende Katalysator werden kann. Damit könnte nicht nur der Wert von BTC besser erhalten werden. Darüber hinaus sind deutlich höhere Bewertungen möglich.

Sofern Bitcoin Hyper seinen ambitionierten Versprechen einhalten und den Anlegern den Nutzen bieten kann, auf den sie gewartet haben, werden auch die bullischen Bitcoin-Prognosen von Analysten wie Birb und Lee in Höhe von 200.000 USD realistischer.

Birb warnt die Kryptoinvestoren

Zwar kann Bitcoin laut Birb schon bald einen Preis von 200.000 USD erreichen. Dennoch sollten sich die Investoren dann bereits auf Gewinnmitnahmen einstellen. Zudem rechnet er sogar damit, dass das kommende Jahr bärisch wird, was auch dem traditionellen Vierjahreszyklus von Bitcoin entsprechen würde.

Demnach kam es in dem Jahr nach dem Halving zu einem Bullenmarkt, wie es in 2013, 2017 und 2021 zu beobachten war. Auch in 2025 war dieses Muster wieder einmal zu sehen. So erreichte Bitcoin neue Allzeithochs, während er sechsstellig wurde.

Don't panic. Bitcoin's right where we expect it to be, according to the four-year cycle. pic.twitter.com/yiRWRPHT24 - apsk32 (@apsk32) August 22, 2025

Allerdings mehren sich nun auch die Meinungen, dass der alte Zyklus obsolet sei. Dies führen sie vor allem auf die institutionellen Mittelzuflüsse zurück, welche verstärkt seit der Wahl von Donald Trump zum nächsten US-Präsidenten zu beobachten waren.

Aber auch die Maßnahmen der Fed haben jetzt ein größeres Gewicht. Hinzu kommt der Launch von Bitcoin Hyper, sodass sich die Geschichte eher reimt und nicht wiederholt. Schließlich wird Bitcoin damit schneller übertragbar als mit Visa und Mastercard, während gleichzeitig die einzigartige Sicherheit von BTC ermöglicht wird, was die BTC-Nachfrage steigern kann.

Der September bietet somit eine hervorragende Chance, um sich günstiger mit Kryptowährungen wie BTC und HYPER einzudecken. Dabei treibt der HYPER-Coin das Ökosystem an, während er für Gebühren, Governance und Staking verwendet wird. Ebenso ist er attraktiv für diejenigen, welche ein höheres Steigerungspotenzial von Bitcoin anstreben.

Sofern in der nächsten Haussee BTC aufgrund der Nachfrage seines Nutzens angetrieben wird, könnte sich Bitcoin Hyper wegen seiner besonderen Eigenschaften im Zentrum des Aufschwungs befinden.

So schließen Sie sich dem Presale von Bitcoin Hyper an

Damit Sie den Aufstieg von Bitcoin Hyper nicht verpassen, sichern Sie sich nun vor dem Launch die HYPER-Coins im Presale. Dafür öffnen Sie einfach die Website von HYPER und zahlen dann mit SOL, ETH, USDT, USDC, BNB oder Bankkarte.

Für eine optimale Erfahrung während des Vorverkaufs wird die Best Wallet empfohlen. In dieser ist der Presale unter dem Menüpunkt "Upcoming Tokens" zu finden. Zudem lassen sich die ICOs somit besonders einfach und komfortabel verwalten.

Treten Sie auch der Gemeinschaft von Bitcoin Hyper auf Telegram und X bei, damit Sie keine laufenden Entwicklungen verpassen.

