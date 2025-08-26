XRP-Kurs vor explosivem Anstieg: Analysten erwarten massive Kurssteigerungen

Der Kurs von XRP ist besonders im Juli massiv angestiegen, hat aber zuletzt korrigiert. Das könnte sich nun als eine Kaufchance erweisen, denn diese unglaublichen Kurssteigerungen erwarten Analysten in den kommenden Jahren bei der Kryptowährung.

Standard Chartered prognostiziert Vervierfachung des XRP-Kurses

XRP gilt unter vielen Anlegern noch immer als eine unterbewertete Kryptowährung. Zwar wurden im Juli neue Hochs markiert, doch die Wertsteigerung ist kaum vergleichbar mit der unglaublichen Performance des Bitcoins oder auch der von Ethereum, das zuletzt im Kurs ordentlich anziehen konnte. Doch die Underperformance von XRP könnte in den kommenden Jahren ein Ende haben, zumindest wenn es nach einer aktuellen Prognose der Investmentbank Standard Chartered geht.

Konkret sieht Krypto-Analyst Geoffrey Kendrick bis zum Jahresende den Kurs von XRP bei 5,50 US-Dollar, bis zum Ende von 2026 bei 8,00 US-Dollar. 2027 sollen dann sogar 10,40 US-Dollar erreicht werden und 2028 ein lokales Hoch bei 12,50 US-Dollar. Dies wäre mehr als eine Vervierfachung vom aktuellen Niveau. Diesen Kursanstieg hält die Investmentbank für realistisch, da einerseits ein XRP-ETF in den USA massive Zuflüsse für die Kryptowährung bringen könnte.

Weitere Analysten sehen noch höhere Kursziele für XRP

Allerdings gibt es noch einige Analysten, die wesentlich bullischer für den weiteren Kursverlauf bei XRP sind. So schrieb der Analyst DK64Trades auf der Social-Media-Plattform X (ehemals Twitter), dass der Kurs bis zum Ende des aktuellen Bullenzyklus zweistellige Niveaus erreichen könnte. Als Begründung nannte er dabei den historischen Vergleich der Marktdominanz.

Denn während XRP im letzten Zyklus 2018 ein Gewicht von 33 Prozent im Krypto-Space auswies, waren es zuletzt nur noch fünf Prozent. Da sich allerdings die Kursentwicklung von 2024/25 mit der von 2018 kaum unterscheidet, rechnet DK64Trades damit, dass die Dominanz noch deutlich anziehen dürfte. Dies würde wiederum einen deutlichen Kursanstieg bei XRP zur Folge haben, wenn das Gewicht gegenüber dem restlichen Kryptomarkt steigt.

Bitcoin Hyper Presale als vielversprechende Investment-Alternative

Positive Aussichten also für XRP, doch die Kryptowährung ist aktuell definitiv nicht die einzige am Markt, die jetzt Chancen zu bieten hat. Standard Chartered betonte beispielsweise, dass die Kursentwicklung bei XRP nicht losgelöst von einer weiteren Wertsteigerung bei Bitcoin geschehen könnte. Konkret prognostizieren die Analysten einen Anstieg bis auf 500.000 US-Dollar im Jahr 2028.

So ist Bitcoin Hyper eine Art Layer-II-Anwendung für den Bitcoin, der die Mutter aller Kryptowährungen und die erste aller Blockchains Web-3-tauglich macht. So wird die Solana Virtual Machine (SVM) eingesetzt, um alle Anwendungsmöglichkeiten von Solana auch für BTC-Anleger zu ermöglichen. Das Interesse an dem Coin ist übrigens dementsprechend groß, denn informierte Investoren beginnen bereits im Presale massiv zu investieren. Dementsprechend konnte Bitcoin Hyper schon in den ersten Wochen nach Start elf Millionen US-Dollar an Kapital einsammeln und täglich wird es mehr.

Direkt zur Bitcoin Hyper Website!

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.