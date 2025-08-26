SUI Kurs-Analyse: Steht eine September-Rallye über 5 Dollar bevor?

Nach einem starken Hype im Jahr 2024 und einem anschließenden Rückfall auf die 2-$-Marke kämpft SUI derzeit darum, seine frühere Stärke zurückzugewinnen. Könnte schon im September eine Rallye folgen, die den Coin wieder über 5 $ und vielleicht sogar in Richtung eines neuen Allzeithochs katapultiert?

SUI erlebte 2024 einen beeindruckenden Boom mit anschließender Korrektur

Die Kryptowährung SUI wird von vielen Analysten zu den vielversprechendsten Newcomern unter den Top-Coins des Kryptomarktes gezählt. 2023 auf CoinMarketCap gelistet, erlebte der Coin vor allem 2024 einen immensen Boom. Damals wurden viele Anleger darauf aufmerksam, dass die SUI-Blockchain extrem leistungsfähig ist und ähnliche Use Cases sowie Utility bietet wie die Blockchains von Ethereum und Solana.

Das führte Ende 2024 zu einem Kursboom, der den SUI-Preis von unter 1 $ auf ein Allzeithoch von bis zu 5,35 $ katapultierte. Zu Beginn des Jahres 2025 setzte dann bei SUI, wie auch bei einem Großteil des restlichen Kryptomarktes, eine gewisse Ernüchterung ein, und Anleger verkauften große Teile ihrer Positionen. Die Folge war ein Rückfall auf den 2-$-Support.

Technische Indikatoren sprechen für mögliche September-Rallye

Seit Anfang April kämpfen die SUI-Bullen nun darum, wieder zur alten Stärke zurückzufinden. Seitdem gab es schon mehrere Versuche, den wichtigen Widerstand bei 4 $ zu durchbrechen. Sowohl im Mai als auch im Juli und August scheiterten diese Versuche. Nach dem letzten Rückfall unter 4 $ am 14. August ist der Preis auf aktuell 3,4 $ gesunken.

Das wird ganz von der Entwicklung des restlichen Kryptomarktes abhängen. Sollten BTC und ETH wieder an Stärke gewinnen und ihre jüngst erreichten Allzeithöchststände erneut überbieten, könnte das schließlich eine regelrechte Altcoin-Season auslösen, von der dann auch SUI profitieren würde. Gleichzeitig ist der Kurs von SUI nach den letzten Versuchen, die 4-$-Marke zu knacken, immer weniger zurückgefallen. Das deutet darauf hin, dass sich hier ein Ascending-Triangle-Chart-Pattern ausbildet, welches gegen den 4-$-Widerstand trendet.

SNORTER Presale als vielversprechende Investment-Alternative

Das ist eine Kryptowährung, die gerade sogar noch vor ihrem ersten Börsenlisting steht. Auch der offene Handel ist nicht möglich. Wer den jungen Meme Coin trotzdem kaufen möchte, kann das ausschließlich über die offizielle Webseite des dahinterstehenden Projektes Snorter tun. Im Rahmen des dort laufenden Presales kann SNORTER heute noch für 0,1025 $ gekauft werden.

Bereits über 3,4 Millionen $ Funding sind von interessierten Anlegern in den Vorverkauf investiert worden. Allerdings wollen die Entwickler auch echte Utility für die Community schaffen. Zu diesem Zweck haben sie den Snorter-Bot entwickelt. Das ist ein Telegram-Trading-Bot, mit dem die Community ihre Lieblingskryptos direkt in der App im Chat handeln kann. Mit 0,85 % Gebühren und sub-sekundenschneller Ausführung könnte SNORT sogar in der Lage sein, die Konkurrenz zu unterbieten und sich eine relevante Position am Wachstumsmarkt der Telegram-Trading-Bots zu sichern.

