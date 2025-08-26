Andersen Global erweitert seine Transaktionsberatungskapazitäten in Zentralasien durch eine Kooperationsvereinbarung mit Bridge Factor mit Sitz in Pakistan.

Bridge Factor ist eine Finanzberatungsgesellschaft, die sich auf Kapitalbeschaffung, Fusionen und Übernahmen, Projektfinanzierung, Restrukturierung und Bewertung spezialisiert hat. Das Unternehmen ist seit mehr als zwei Jahrzehnten tätig und verfügt über Branchenexpertise in den Bereichen Energie und nachhaltige Energie, Bank- und Finanzwesen, Infrastruktur, Telekommunikation, Transport und Fertigung. Zu seinen Kunden zählen Investoren, multinationale Unternehmen und staatliche Stellen in Pakistan, dem Nahen Osten, Europa und Asien.

"Wir arbeiten zielgerichtet und präzise, um in komplexen Finanzumgebungen klare, umsetzbare Ergebnisse zu liefern", sagte Akbar Bilgrami, CEO von Bridge Factor. "Unser Team hat sich einen ausgezeichneten Ruf erarbeitet, indem es Kunden bei einigen der anspruchsvollsten und transformativsten Finanztransaktionen begleitet hat. Unsere Zusammenarbeit mit Andersen Global ist ein wichtiger Meilenstein auf unserem Weg, der unsere Reichweite erweitert und unsere Fähigkeit verbessert, Kunden bei hochriskanten Vorhaben zu unterstützen."

"Die Erweiterung unserer Transaktionskapazitäten hat für uns Priorität, da wir weiterhin eine nahtlose, integrierte Plattform aufbauen, die Kunden weltweit erstklassige Beratungsdienstleistungen bietet", sagte Mark L. Vorsatz, Global Chairman und CEO von Andersen. "Bridge Factor bringt die umfassende Erfahrung, Disziplin und Marktbeziehungen mit, die für die Navigation durch die komplexe Finanzlandschaft der Region unerlässlich sind. Die außergewöhnliche Erfolgsbilanz des Unternehmens bei der Durchführung hochwertiger Unternehmensfinanzierungen in Verbindung mit seiner Branchenexpertise verbessert unsere Fähigkeit, unseren Kunden strategische Lösungen anzubieten."

Andersen Global ist ein internationaler Zusammenschluss rechtlich getrennter, unabhängiger Mitgliedsfirmen, die sich aus Steuer-, Rechts- und Bewertungsexperten auf der ganzen Welt zusammensetzen. Andersen Global wurde 2013 von dem US-Mitgliedsunternehmen Andersen Tax LLC gegründet und verfügt heute über mehr als 20.000 Fachleute weltweit und eine Präsenz an über 500 Standorten durch seine Mitgliedsunternehmen und kooperierenden Firmen.

