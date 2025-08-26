Für fortgesetztes Unternehmenswachstum müssen Anlegerinnen und Anleger nicht immer auf Technologiewerte setzen, wie der Restaurantbetreiber Yum China zeigt. Willkommen zum wallstreetONLINE-TrendFinder - Yum China Während die Euphorie über die (vermeintlichen) Zinssenkungssignale von Notenbankchef Jerome Powell rasch zu verpuffen und der US-Aktienmarkt eine Kehrtwende zu vollziehen droht, sind die Börsen in China oben auf. Anlegerinnen und Anlegern begrüßen die Initativen aus Peking, die sich um eine größere Unabhängigkeit von den USA vor allem im Technologiebereich bemühen. Der Shanghai Composite kletterte bereits am Montag auf den höchsten Stand seit mehr als 10 Jahren. Unterdessen zogen …Den vollständigen Artikel lesen ...
