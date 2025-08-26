© Foto: adobe.stock.comJim Cramer von CNBC erklärt am Montag, warum er optimistisch in Bezug auf CVS ist - trotz eines insgesamt schwachen Gesundheitssektors in diesem Jahr."CVS repariert sein problematischstes Geschäftsfeld, das Managed Care, und zeigt gleichzeitig echte Stärke in anderen Bereichen, besonders im Apothekengeschäft, wo es quasi als letzter Anbieter steht", sagt er. "Außerdem: Angesichts des günstigen Aktienkurses und der großzügigen Dividendenrendite sage ich: Kaufen Sie CVS." [spotify]0Ws5u4fcV1Nz4n5ebTPVG5[/spotify] Die Aktien biopharmazeutischer Unternehmen haben in den letzten Monaten nachgegeben, da die Hersteller Schwierigkeiten haben, sich an die Trump-Administration anzupassen - …Den vollständigen Artikel lesen ...
