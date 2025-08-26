Durch die direkte Integration der beliebtesten generativen KI-Tools unterstützt Cloudflare Unternehmen dabei, KI sicher zu nutzen

Cloudflare, Inc. (NYSE: NET), das führende Unternehmen im Bereich Konnektivitäts-Cloud, ist der erste Cloud Access Security Broker (CASB), der alle drei führenden generativen KI-Tools ChatGPT Enterprise, Claude von Anthropic und Google Gemini integriert, um noch mehr Transparenz und Kontrolle über den Einsatz generativer KI am Arbeitsplatz zu bieten. Mit diesen Integrationen können Cloudflare-Kunden, die auch diese generativen KI-Anwendungen nutzen, die KI-Sicherheit ihres Unternehmens in Echtzeit und ohne komplexe Einstellungen stärken.

Generative KI-Tools wie ChatGPT, Claude und Googles Gemini verändern die Arbeitsweise von Unternehmen. Heute nutzen drei von vier Mitarbeitern generative KI-Tools für Aufgaben, die von der Bearbeitung von Inhalten und der Zusammenfassung von Daten bis hin zur Unterstützung bei Designaufgaben und der Fehlerbehebung in Codes reichen. Gleichzeitig bemühen sich Unternehmen darum, sensible Unternehmensdaten zu schützen, versehentliche Datenlecks zu verhindern und die Einhaltung sich ständig weiterentwickelnder Vorschriften zu gewährleisten. Dies erfordert Echtzeit-Transparenz und proaktive Kontrollen, damit Sicherheitsteams den Einsatz generativer KI in ihrem gesamten Unternehmen sicher ermöglichen können.

"Mitarbeiter sind immer auf der Suche nach Vorteilen nach Möglichkeiten, Zeit zu sparen, Kreativität anzuregen oder die Effizienz zu steigern. Der Einsatz generativer KI-Tools verschafft ihnen diesen Vorteil", so Matthew Prince, CEO und Mitbegründer von Cloudflare. "Aber oft fehlt die Verbindung zwischen schneller Innovation und Sicherheit. Cloudflare hat bereits eine Reihe von Sicherheitsvorkehrungen eingeführt, um Unternehmen bei der Einführung von KI zu unterstützen. Derzeit sind wir das einzige Unternehmen, das Integrationen direkt in alle drei der beliebtesten Tools eingebaut hat, um die Messlatte für die KI-Sicherheit in Unternehmen für die gesamte Branche höher zu legen."

Mit diesen neuen Integrationen haben Kunden eine neue Möglichkeit, die KI-Sicherheit in Unternehmen zu verwalten, da immer mehr Mitarbeiter generative KI-Tools verwenden. Die CASB-Lösung von Cloudflare scannt kontinuierlich die Plattformen ChatGPT Enterprise, Claude und Gemini von Google, um die sensiblen Daten der Kunden durch automatisierte Echtzeit-Transparenz und proaktive Warnmeldungen besser zu schützen. Dies gibt den Sicherheitsteams letztendlich mehr Kontrolle und die Gewissheit, dass die Unternehmensdaten konform und geschützt bleiben, während die Mitarbeiter KI-Tools verwenden.

Um mehr zu erfahren, sehen Sie sich bitte die nachstehenden Ressourcen an:

Cloudflare Cloud Access Security Broker (CASB)

Blog: ChatGPT, Claude, Gemini security scanning with Cloudflare CASB

Über Cloudflare

Cloudflare, Inc. (NYSE: NET) ist das führende Cloud-Unternehmen für Konnektivität, das es sich zur Aufgabe gemacht hat, ein besseres Internet zu schaffen. Es ermöglicht Unternehmen, ihre Mitarbeiter, Anwendungen und Netzwerke überall schneller und sicherer zu machen und gleichzeitig Komplexität und Kosten zu reduzieren. Die Connectivity Cloud von Cloudflare bietet die umfassendste, einheitliche Plattform von Cloud-nativen Produkten und Entwickler-Tools, so dass jede Organisation die Kontrolle erhält, die sie für die Arbeit, Entwicklung und Beschleunigung ihres Geschäfts benötigt.

Cloudflare wird von einem der größten und am besten verknüpften Netzwerke der Welt unterstützt und blockiert für seine Kunden jeden Tag Milliarden von Online-Bedrohungen. Mehrere Millionen Organisationen vertrauen auf Cloudflare von den größten Marken über Unternehmer und kleine Geschäfte bis hin zu gemeinnützigen Organisationen, humanitären Gruppen und Regierungen auf der ganzen Welt.

Weitere Informationen über die Connectivity Cloud von Cloudflare finden Sie unter cloudflare.com/connectivity-cloud. Weitere Informationen über die neuesten Internettrends und -erkenntnisse finden Sie unter https://radar.cloudflare.com.

Contacts:

Cloudflare, Inc.

Daniella Vallurupalli

Vorstand und Leiterin der globalen Unternehmenskommunikation

press@cloudflare.com