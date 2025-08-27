Durch die Fusion von Showpad und Bigtincan entsteht ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Revenue Enablement, dessen Marktvolumen bis 2030 auf 12 Mrd. USD wachsen wird1

Vector Capital Management, L.P., eine führende Private-Equity-Gesellschaft, die sich auf transformative Investitionen in etablierte Technologieunternehmen spezialisiert hat, gab heute eine Vereinbarung zur Übernahme von Showpad bekannt, einem führenden Anbieter von KI-basierter Revenue-Enablement-Technologie mit Hauptsitz in Chicago und Gent (Belgien).

Kunden in über 50 Ländern darunter Coca-Cola, Dow, DuPont, GE Healthcare, Kaiser Permanente und Schneider Electric nutzen Showpad, um Marketing- und Vertriebsteams zusammenzubringen, um Käufer anzusprechen und bei jeder Interaktion einen Mehrwert zu schaffen. Das Unternehmen ist in mehreren Kategorien ein Leader2 im Forrester Wave und wurde auf Gartner® Peer Insights als "Customers' Choice" für Revenue Enablement Platforms3 ausgezeichnet.

Nach Abschluss der Transaktion wird Vector Showpad mit Bigtincan Holdings zusammenführen, das es im April 2025 erworben hat. Das fusionierte Unternehmen wird unter der Marke Showpad firmieren. Es wird eine umfassende KI-gestützte Lösung zur Umsatzsteigerung für alle Aspekte der Käufer-Verkäufer-Beziehung mit großer geografischer Vielfalt bieten und kombinierte F&E-Ressourcen bereitstellen, um Innovationen auf dem gesamten Markt zu beschleunigen.

Bigtincan ist fünfmaliger Marktführer im Aragon Research Globe for Sales Enablement Platforms und hat mehrere Auszeichnungen für KI und andere Innovationen erhalten. Über 1.000 Unternehmen darunter Abbott, AT&T, Clorox, Merck, Winnebago und 100 der Fortune 500 nutzen die KI-gestützten Sales-Enablement-Lösungen von Bigtincan, um die Interaktion zwischen Verkäufern und Käufern zu verbessern, zu automatisieren und zu modernisieren.

"Die Kombination von Bigtincan und Showpad vereint erstklassige Innovationen und Marktführer mit Tausenden von Kunden", sagte Amish Mehta, Chief Investment Officer und Managing Director bei Vector Capital. "Das fusionierte Unternehmen wird die digitale und KI-gestützte Interaktion zwischen Käufern und Verkäufern anführen und eine neue Generation von Erlebnissen vorantreiben, die Menschen und Marken lieben."

Insight Partners, ein großer Investor von Showpad, wird seine gesamte Investition in das fusionierte Unternehmen übertragen. Der Abschluss der Transaktion unterliegt den üblichen Bedingungen, einschließlich der behördlichen Genehmigung. Weitere Bedingungen wurden nicht bekannt gegeben, und die Transaktion soll voraussichtlich 2025 abgeschlossen werden.

Wendepunkt im Markt für KI-gestützte Umsatzsteigerung

"Die Fusion von Showpad und Bigtincan ist ein Wendepunkt für den Sales-Enablement-Markt", sagte Jim Lundy, Gründer und Lead Analyst bei Aragon Research. "Durch die Bündelung komplementärer Stärken in den Bereichen Content, Bereitschaft und KI ist das fusionierte Unternehmen in der Lage, die ungedeckte Nachfrage des Marktes nach KI-zentrierten Sales-Enablement-Plattformen zu bedienen, die einfacher zu implementieren, benutzerfreundlicher und für Umsatzteams weltweit wirkungsvoller sind."

"Unser unermüdlicher Fokus darauf, den Erfolg unserer Kunden voranzutreiben, hat Showpad 2024 zu einem Rekordwachstum verholfen", sagte Hendrik Isebaert, CEO von Showpad. "Gemeinsam werden wir eine Vielzahl flexibler Lösungen und ein unglaubliches Team bereitstellen, um Kunden dabei zu unterstützen, auf neue und kreative Weise mit Käufern in Kontakt zu treten, wie sie es nie für möglich gehalten hätten."

"Sich wandelnde Präferenzen und rasante technologische Fortschritte verändern das Kauf- und Verkaufsverhalten grundlegend", sagte Jim Hopkins, Vorsitzender von Bigtincan. "Wir haben frühzeitig und in großem Umfang in KI investiert, und unsere kombinierten globalen F&E-Ressourcen werden Innovationen beschleunigen, sodass Kunden schnell von den Vorteilen der KI und neuen zukünftigen Innovationen profitieren können."

Sidley Austin LLP fungiert als Rechtsberater, Deloitte LLP als Steuerberater und Alvarez Marsal als Finanzberater von Vector Capital. Cleary Gottlieb Steen Hamilton LLP fungiert als Rechtsberater und TD Securities als Finanzberater von Showpad.

"Vector Capital hat eine lange Tradition in der Gründung von Technologieunternehmen, die neue Kategorien definieren", sagte Rob Amen, Managing Director bei Vector Capital. "Beide Unternehmen bringen beeindruckende Branchenexpertise und ein hohes Maß an Engagement für Spitzenleistungen mit. Gemeinsam werden sie auch in Zukunft die Branche vorantreiben und weltweit Branchenstandards und Best Practices setzen."

Über Vector Capital Management, L.P.

Vector Capital ist eine führende Investmentgesellschaft mit Sitz in San Francisco, die sich auf transformative Investitionen in mittelständische Technologieunternehmen und technologiebasierte Unternehmen konzentriert. Vector wurde 1997 gegründet und verwaltet im Auftrag einer hochkarätigen Gruppe globaler Kommanditisten ein Kapital von über 4 Mrd. USD in Kredit- und Private-Equity-Strategien. Seit fast 28 Jahren kombiniert Vector Technologieinvestitionen mit betrieblichen Umstrukturierungen, um bahnbrechende Ergebnisse zu erzielen. Weitere Informationen finden Sie unter www.vectorcapital.com.

